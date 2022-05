Die VHS Bam­berg Stadt bie­tet wie­der die belieb­ten Füh­run­gen durch die ein­zig­ar­ti­ge Unter­welt am Ste­phans­berg an. „Bier­kul­tur und Fel­sen­kel­ler“ kom­bi­niert am Don­ners­tag, 2. Juni 2022, 18 Uhr, in Zusam­men­ar­beit mit AGIL Bam­berg eine Stadt­be­sich­ti­gung mit einer Bege­hung der Stol­len­an­la­gen. Auch Grup­pen­füh­run­gen zu geson­der­ten Ter­mi­nen sind mög­lich. Wer noch tie­fer in die Geschich­te der weit ver­zweig­ten unter­ir­di­schen Gän­ge ein­stei­gen möch­te, ist bei der klas­si­schen Stol­len­tour rich­tig, die am Frei­tag, 3. Juni 2022, 18 Uhr, sowie an wei­te­ren Frei­ta­gen statt­fin­det. Anmel­dung und Infos mit Stich­wort „Stol­len“ auf www​.vhs​-bam​berg​.de oder tele­fo­nisch unter 0951/87–1108.