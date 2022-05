DIE BUR­SCHEN UND MAD­LA VOM KLEINGESEE‚R KER­WA E.V. FEI­ERN DIE TRA­DI­TI­ONS­REI­CHE KER­WA AB CHRI­STI HIMMELFAHRT

KLEIN­GE­SEE- Ein drei­tä­gi­ges Fest­pro­gramm fin­det von Don­ners­tag 26.05.22 bis Sonn­tag 29.05.22 rund um die Zelt­ker­wa in Klein­ge­see statt.

Los geht es an Chri­sti Him­mel­fahrt mit dem Fest­be­trieb ab 10 Uhr im Fest­zelt am alten Sport­platz. Ab 15 Uhr gibt es Kaf­fee und Kuchen. Ab 16 Uhr sorgt die Par­ty­band Die Gseea Wepsn für bro­deln­de Stim­mung zur Vater­tags­par­ty im Fest­zelt. Am Ker­waf­rei­tag fin­det kein Fest­be­trieb statt. Der Ker­wa­sams­tag beginnt gegen 14 Uhr mit dem Auf­stel­len des Ker­wa­baums der Ker­wa­b­ur­schen am Fest­zelt. Um 18 Uhr fin­det der fei­er­li­che Kirch­weih­got­tes­dienst in der Herz Jesu Kir­che statt. Ab 20.30

Uhr gastiert „die grün­ste Show­band Bay­erns“ der Frosch­haxn Express aus Steins­berg bei Regens­burg im Klein­ge­seer Ker­wa­zelt und sorgt für beste Stim­mung. Die Par­ty­band ist bekannt vom Gäu­bo­den­fest in Strau­bing, Regens­bur­ger und Pas­sau­er Dult sowie von unzäh­li­gen Volks­fe­sten in ganz Bay­ern. Der Ker­wa­sonn­tag steht ganz im Zei­chen der Ker­wa­tra­di­ti­on. Start­schuss ist um 10 Uhr mit einem zünf­ti­gen Früh­schop­pen, dem sich ab 11 Uhr das „Rum­spie­len“ der Kerwaburschen-

und Mad­la durch die Ort­schaft anschließt. Ab 15 Uhr gibt es Kaf­fee und Kuchen im Fest­zelt und die Band Gip­fel Gau­di sorgt für die musi­ka­li­sche Unter­hal­tung. Gegen 19 Uhr wird der Ker­wa­baum am Fest­ge­län­de durch die Bur­schen und Mad­la tra­di­tio­nell aus­ge­tanzt. An allen Tagen Bar- und Schaustellerbetrieb.