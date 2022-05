Jun­ge Musik­schü­ler füh­ren ihre Instru­men­te vor

Im Rah­men der Ver­an­stal­tungs­rei­he „50 Jah­re Musik­schu­le“ fin­det am Sonn­tag, 29. Mai 2022 um 11 Uhr im Kul­tur­saal der For­tu­na-Kul­tur­fa­brik (Bahn­hof­stra­ße 9) in Höchstadt an der Aisch ein Info-Kon­zert unter dem Titel „Kin­der spie­len für Kin­der“ statt.

In einer Pres­se-Ankün­di­gung zur Ver­an­stal­tung heißt es:

Alle Kin­der, die ein Instru­ment ler­nen oder sin­gen möch­ten oder ger­ne wis­sen möch­ten, was man im Ele­men­ta­ren Musik­un­ter­richt macht, sind mit ihren Eltern zu die­sem Info­kon­zert ein­ge­la­den. Jun­ge Musik­schü­ler füh­ren ihre Instru­men­te vor. Wis­sens­wer­tes zu allen Fächern wird kurz erklärt und Fra­gen dür­fen ger­ne gestellt wer­den. Im Anschluss ist eine indi­vi­du­el­le Bera­tung möglich.