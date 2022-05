Im Rah­men der „Hilfs­brücke Ober­fran­ken-Trans­kar­pa­ti­en“ star­tet der näch­ste Hilfs­trans­port der Stif­tung Ver­bun­den­heit mit Lebens­mit­teln und Medi­ka­men­ten nach Transkarpatien/​Ukraine am 27. Mai 2022. Die Medi­ka­men­ten­spen­den wer­den an das Kin­der­kran­ken­haus in Mukat­sche­wo und an die Städ­ti­sche Kli­nik in Usch­go­rod über­ge­ben. Die Lebens­mit­tel wer­den zwei Flücht­lings­zen­tren der Stadt­ver­wal­tung von Usch­go­rod und Mukat­sche­wo zugu­te kommen.