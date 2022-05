Von den Back­street Boys bis zu den Pet Shop Boys

Wer die Musik der 90er Jah­re liebt, kommt hier voll auf sei­ne Kosten. Am Sams­tag, 28. Mai 2022, um 22.30 Uhr steigt im Live-Club in Bam­berg die „90er Par­ty“.

In einer Pres­se-Ankün­di­gung heißt es dazu:

„Von Back­street Boys bis Roxet­te, von The Pro­di­gy zu No Doubt – von Rod Ste­wart zu Madon­na, oder von Micha­el Jack­son bis zu den Pet Shop Boys … Für jeden, der auf die Musik die­ses Jahr­zehnts steht, ist dies die per­fek­te Par­ty, um so rich­tig abzufeiern.“

Ab 21.30 Uhr kostet der Ein­tritt 8 Euro, los geht es um 22.30 Uhr.

