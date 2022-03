Lieb­ste Lese­rin­nen und Leser,

ich möch­te Sie noch­mal freund­lich „anstup­sen“, und an den mor­gi­gen, ver­kaufs­of­fe­nen Sonn­tag in der Kro­nacher Innen­stadt erinnern.

Das Wet­ter ist per­fekt, um mit einer lecke­ren Kugel Eis, durch unse­re zau­ber­haf­te Innen­stadt zu fla­nie­ren, neu­sten Deoko-Trends nach­zu­spü­ren, den Klei­der­schrank auf­zu­pep­pen und sich mit lecke­rem Essen einzudecken.

Die Akti­ons­ge­mein­schaft Kro­nach und alle teil­neh­men­den Einzelhändler*innen freu­en sich auf Ihren Besuch!

Wei­te­re Infos fin­den Sie auf www​.kro​nach​-ein​kau​fen​.de

Haben Sie eine tol­le Zeit & blei­ben Sie gesund! Herzlichst,

Ihre Jes­si­ca Jakob

PS: Ver­ges­sen Sie auch nicht, mal einen Abste­cher in die Obe­re Stadt zu unter­neh­men. Bei uns in der Tou­rist-Infor­ma­ti­on kann man z.B. aktu­ell noch – in einem unse­rer Schau­fen­ster – die zau­ber­haf­ten Deko-Acce­coi­res von AUF­GE­MÖCKELT bewun­dern. www​.auf​ge​mo​eckelt​.com