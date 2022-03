Am Frei­tag­mor­gen stürz­te ein 37-jäh­ri­ger Fahr­rad­fah­rer in der Orts­stra­ße Am Bin­sig ohne Fremd­ver­schul­den und ver­letz­te sich dabei leicht. Bei der Unfall­auf­nah­me wur­de Alko­hol­ge­ruch fest­ge­stellt. Ein Atem­al­ko­hol­test ergab 2,30 Pro­mil­le. Es wur­de dar­auf­hin eine Blut­ent­nah­me durch­ge­führt und ein Ermitt­lungs­ver­fah­ren wegen Trun­ken­heit im Ver­kehr ein­ge­lei­tet. Sach­scha­den ent­stand nicht.

Das könn­te Sie eben­falls interessieren: Pfar­rei­en des Unte­ren Aisch­grunds orga­ni­sie­ren land­kreis­über­grei­fend Hilfs­gü­ter für die Ukrai­ne Meh­re­re LKWs mit medi­zi­ni­schen Hilfs­gü­tern auf den Weg gebracht Der Krieg in der Ukrai­ne hat vor allem auch eine humanitäre…