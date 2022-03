Am 19. März 2022 hat­ten die Wirt­schafts­ju­nio­ren Bay­reuth ihre jähr­li­che Jah­res­haupt­ver­samm­lung. Der aktu­el­le Prä­si­dent, Dani­el Par­zen, ließ das Jahr 2021 vor den digi­tal und per­sön­lich anwe­sen­den Mit­glie­dern Revue pas­sie­ren und bedank­te sich für das star­ke Enga­ge­ment im Kreis Bay­reuth trotz der pan­de­mi­schen Lage. wel­che vie­le Ver­an­stal­tun­gen und Tref­fen verhinderte.

Nach der voll­stän­di­gen und ein­stim­mi­gen Ent­la­stung der Vor­stand­schaft samt Kas­siers wur­de vor allem die Aus­rich­tung für 2022 bespro­chen und im Anschluss das neue Prä­si­di­um gewählt. Zum Prä­si­den­ten wur­de Domi­nik Weiß gewählt, der Unter­stüt­zung von Mela­nie Kaul, als Vize­prä­si­den­tin, und Kevin Kun­ert, als Kas­sier, erhält.

Domi­nik Weiß sieht im kom­men­den Jahr sei­ne Schwer­punk­te dar­in die Wirt­schafts­ju­nio­ren lokal wei­ter bekannt zu machen, und „wie­der Fahrt auf­zu­neh­men“, um so neue Mit­glie­der für den Ver­band zu gewin­nen. Als Unter­neh­mer und Inha­ber sei­ner eige­nen Mar­ke­ting­agen­tur, hat Domi­nik schon eini­ge Ideen, um die Sicht­bar­keit des Krei­ses zu ver­bes­sern und dabei die Mit­glie­der in ihrer 70-Jäh­ri­gen Ver­eins­ge­schich­te mit­zu­neh­men. Dabei sol­len die über­re­gio­na­len Bezie­hun­gen sowie zu inter­na­tio­na­len Part­ner nicht zu kurz kom­men und der Kon­takt zur Grün­der­sze­ne in Bay­reuth wei­ter for­ciert werden.

Prä­si­dent der Wirt­schafts­ju­nio­ren Bay­reuth 2022:

Domi­nik Weiß

Wei­te­re Infos zu den Wirtschaftsjunioren:

Die Wirt­schafts­ju­nio­ren (WJ) Bay­reuth sind eine Ver­ei­ni­gung von jun­gen Unter­neh­mern und Füh­rungs­kräf­ten mit rund 80 Mit­glie­dern aus allen Berei­chen der Wirt­schaft. Die WJ Bay­reuth gehö­ren den Wirt­schafts­ju­nio­ren Deutsch­land (WJD) an, die mit rund 10.000 akti­ven Mit­glie­dern den größ­ten Ver­band von Unter­neh­mern und Füh­rungs­kräf­ten unter 40 Jah­ren bil­den. Bun­des­weit ver­ant­wor­ten die Wirt­schafts­ju­nio­ren bei einer Wirt­schafts­kraft von mehr als 120 Mrd. Euro Umsatz rund 300.000 Arbeits- und 35.000 Aus­bil­dungs­plät­ze. Der Bun­des­ver­band WJD ist seit 1958 Mit­glied der mehr als 100 Natio­nal­ver­bän­de umfas­sen­den Juni­or Cham­ber Inter­na­tio­nal (JCI). Im Web unter www​.wj​-bay​reuth​.de