Drit­te Was­ser­schu­le in Ober­fran­ken eröffnet

In Bay­reuth wur­de heu­te die drit­te Was­ser­schu­le Ober­fran­kens offi­zi­ell eröff­net. Um Kin­der für die kost­ba­re Res­sour­ce Was­ser zu sen­si­bi­li­sie­ren und zu begei­stern, gibt es nun auch an der Grund­schu­le Lai­neck eine sta­tio­nä­re Was­ser­schu­le. Bay­erns Umwelt­mi­ni­ster Thor­sten Glau­ber (FREIE WÄH­LER, Pinz­berg) beton­te bei der offi­zi­el­len Eröff­nung heu­te in Bay­reuth: „Was­ser ist Leben. Die­sen Gedan­ken wol­len wir in die Schu­len tra­gen. Wir begei­stern bereits die Jüng­sten mit einem Bil­dungs­an­ge­bot der Extra­klas­se. In der Was­ser­schu­le wird Was­ser mit allen Sin­nen erleb­bar: Die Kin­der ler­nen vor Ort ganz prak­tisch mit Ver­su­chen, Unter­su­chun­gen oder Exkur­sio­nen den All­tag der Was­ser­wirt­schaft ken­nen. Die Was­ser­schu­le soll bei Kin­dern und Leh­rern die Begei­ste­rung und Lei­den­schaft für Was­ser wecken.“ Ins­ge­samt fünf Lern­mo­du­le der Was­ser­schu­le decken den baye­ri­schen Lehr­plan der drit­ten und vier­ten Jahr­gangs­stu­fe zum The­ma „Was­ser“ voll­stän­dig ab.

Die Was­ser­schu­le Ober­fran­ken ist ein wich­ti­ger Bau­stein der Akti­on Grund­was­ser­schutz (AGWS) des Baye­ri­schen Umwelt­mi­ni­ste­ri­ums. Ein ele­men­ta­rer Teil davon ist die Bewusst­seins­bil­dung für das The­ma „Was­ser“. „Wir holen mit den sta­tio­nä­ren Was­ser­schu­len das Was­ser aus der Selbst­ver­ständ­lich­keits­ecke. Für vie­le ist Was­ser ein selbst­ver­ständ­li­ches Gut: Was­ser­hahn auf und schon geht es los. Das Kli­ma wird aber wär­mer und trocke­ner. Was­ser ist so wert­voll, dass es einen spar­sa­men Umgang damit braucht. 130 Liter ver­braucht jeder von uns rech­ne­risch am Tag. Hier müs­sen wir umden­ken. Wir alle kön­nen zu einem wert­schät­zen­den, ver­ant­wor­tungs­vol­len Umgang mit unse­rem wich­tig­sten Lebens­mit­tel bei­tra­gen“, so Glauber.

Wei­ter­füh­ren­de Infor­ma­tio­nen zur AGWS und der Was­ser­schu­le Ober­fran­ken gibt es unter: https://​www​.grund​was​ser​schutz​.bay​ern​.de