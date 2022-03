Am Diens­tag, 29. März, fin­det um 16.00 Uhr fin­det im Spie­gel­saal der Har­mo­nie am Schil­ler­platz eine öffent­li­che Sit­zung des Finanz­se­na­tes statt. Bera­ten wird unter ande­rem der aktu­el­le Sach­stand des Haus­halts­ge­neh­mi­gungs­ver­fah­rens 2022, ein Bericht über die aktu­el­len Bau­maß­nah­men an städ­ti­schen Schu­len sowie die Bewäl­ti­gung der Flücht­lings­kri­se aus der Ukraine.

Am Mitt­woch, 30. März, tref­fen sich eben­falls um 16.00 Uhr die Mit­glie­der des Stadt­ra­tes im Hegel­saal in der Kon­zert­hal­le in einer öffent­li­chen Sit­zung. Auf der Tages­ord­nung ste­hen u. a. fol­gen­de Punk­te: der aktu­el­le Sach­stand zur Covid-19-Pan­de­mie und zum Ukrai­ne-Krieg, eine Ände­rung in der Beset­zung der Sena­te und Aus­schüs­se, die Ände­rung der Sat­zung der Stadt Bam­berg zur Rege­lung von Fra­gen des ört­li­chen Gemein­de­ver­fas­sungs­rechts (Orts­sat­zung), ein Bericht zum Medi­cal Val­ley Cen­ter Bam­berg sowie eine Abbe­ru­fung und Neu­be­ru­fung eines Mit­glieds im Migran­tin­nen- und Migrantenbeirat.

Die Voll­sit­zung am Mitt­woch kann live unter www​.stadt​.bam​berg​.de im Inter­net ver­folgt wer­den. Anmel­de­da­ten wer­den nicht benötigt.

Der Ein­lass fin­det jeweils eine hal­be Stun­de vor Beginn der Sit­zung statt. Der Zugang zur Sit­zung ist abhän­gig von der Vor­la­ge eines Impf‑, Gene­se­nen- oder eines nega­ti­ven Test­nach­wei­ses. Die Mas­ken­pflicht (FFP2-Mas­ke) sowie die Erfas­sung der Kon­takt­da­ten besteht weiterhin.

Alle Tages­ord­nun­gen und Sit­zungs­un­ter­la­gen sind unter www​.stadt​.bam​berg​.de/​s​i​t​z​u​n​g​s​k​a​l​e​n​der zu finden.