Die Volks­hoch­schu­le Bam­berg Stadt bie­tet am Sams­tag, 2. April 2022, das Tages-Semi­nar „Klipp und klar: Rhe­to­rik- und Vor­trags­trai­ning für Jugend­li­che und Aus­zu­bil­den­de ab 16 Jah­ren“ an. Ein Refe­rat oder einen Vor­trag gekonnt prä­sen­tie­ren, bei einem Vor­stel­lungs­ge­spräch gut ankom­men oder den Aus­bil­dungs­be­trieb in der Berufs­schu­le posi­tiv dar­stel­len – für all das brau­chen jun­ge Men­schen gute kom­mu­ni­ka­ti­ve Fähig­kei­ten. In die­sem Semi­nar geht es um frei­es Reden und per­sön­li­che Über­zeu­gungs­kraft. Die Kunst der frei­en Rede fällt nicht vom Him­mel, aber ist erlern­bar. Dozen­tin Susan­ne Gal­ste­rer zeigt, wie es geht. Mehr Infos und Anmel­dung mit Kurs­num­mer 7201 auf www​.vhs​-bam​berg​.de oder tele­fo­nisch unter 0951/871108.