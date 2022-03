Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

Ziga­ret­ten­die­be ertappt

Am Don­ners­tag­nach­mit­tag wur­den zwei Die­be in einem Kauf­haus in der West­li­chen Stadt­mau­er­stra­ße ertappt.

Die bei­den Män­ner im Alter von 27 und 37 Jah­ren lie­ßen Ziga­ret­ten im gro­ßen Stil aus dem Laden mit­ge­hen. Ins­ge­samt 25 Packun­gen im Ver­kaufs­wert von rund 350,- Euro wur­den an der Kas­se vor­bei­ge­schmug­gelt. Detek­ti­ve kamen dem Duo auf die Schli­che. Die Ziga­ret­ten befin­den sich bereits wie­der in Obhut des Geschäfts.

Gegen die bei­den Män­ner wur­den Ermitt­lungs­ver­fah­ren wegen Laden­dieb­stahls eingeleitet.

Nach­dem die Die­be in Deutsch­land kei­nen festen Wohn­sitz begrün­den, wur­den auf Wei­sung der Staats­an­walt­schaft soge­nann­te Zustel­lungs­be­voll­mäch­tig­te für das anste­hen­de Straf­ver­fah­ren benannt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Sach­be­schä­di­gung – zer­kratz­ter Pkw

Bucken­hof – In der Nacht von 23.03.2022 auf 24.03.2022 wur­de in der Grä­fen­ber­ger Stra­ße in Bucken­hof in Pkw, der im Hof eines Anwe­sens geparkt war, durch einen unbe­kann­ten Täter ver­kratzt. Es ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von ca. 500 Euro. Wer sach­dien­li­che Hin­wei­se geben kann, wird gebe­ten sich unter der Tel. 09131/760–514 bei der PI Erlan­gen-Land zu melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Höchstadt a.d.Aisch

Höchstadt a.d.Aisch – Unter Alko­hol­ein­fluss Unfall verursacht

In der Nacht von Don­ners­tag auf Frei­tag wur­de eine Strei­fe der Poli­zei Höchstadt selbst Zeu­ge eines Ver­kehrs­un­falls in Med­bach. Ein 21 jäh­ri­ger tou­chier­te mit sei­nem BMW seit­lich einen gepark­ten Pkw der Mar­ke Fiat und ver­ur­sach­te dabei nicht uner­heb­li­chen Sach­scha­den in Höhe von ca. 2500.- Euro. Bei der anschlie­ßen­den Anhal­tung stell­ten die Poli­zei­be­am­ten Alko­hol­ge­ruch bei dem Fahr­zeug­füh­rer fest. Eine frei­wil­li­ge Atem­al­ko­hol­mes­sung ergab eine Atem­al­ko­hol­kon­zen­tra­ti­on von 0,42 mg/​l. Nach Rück­spra­che mit der Staats­an­walt­schaft wur­de ein Ermitt­lungs­ver­fah­ren wegen der Gefähr­dung des Stra­ßen­ver­kehrs ein­ge­lei­tet. Der Mann muss­te daher im Kli­ni­kum Höchstadt eine Blut­ent­nah­me über sich erge­hen lassen.

Höchstadt a.d.Aisch – Unbe­kann­ter beschä­dig­te Haustür

In der Zeit vom 03.03. – 17.03.22 beschä­dig­te ein Unbe­kann­ter auf bis­lang unbe­kann­te Art und Wei­se eine Haus­tü­re in der Erlan­ger Stra­ße. Dadurch ver­ur­sach­te die­ser Sach­scha­den in Höhe von ca. 500.- Euro. Mög­li­cher­wei­se wur­de die mit Glas­ele­men­ten ver­se­he­ne Türe mit einem Stein­wurf beschä­digt. Die Poli­zei Höchstadt hat Ermitt­lun­gen wegen Sach­be­schä­di­gung auf­ge­nom­men und bit­tet Zeu­gen sich unter der 09193/63940 mit der Poli­zei in Ver­bin­dung zu setzen.