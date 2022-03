Ob Insta­gram, Face­book oder Tik­Tok: Ohne Bil­der geht in Social Media nichts. Vie­le Mäd­chen fra­gen sich, wie das „per­fek­te“ Bild für Insta­gram gelingt. Ob es wirk­lich immer super aus­se­hen muss, wie berühm­te Influ­en­ce­rin­nen und Influ­en­cer vor­ge­hen und wel­che Schat­ten­sei­ten Selbst­dar­stel­lung im Inter­net hat: Der Arbeits­kreis Mäd­chen­ar­beit im Land­kreis Erlan­gen-Höchstadt ver­an­stal­tet in Koope­ra­ti­on mit dem Jugend­treff und Fami­li­en­stütz­punkt Gleis 3 in Ecken­tal am Mitt­woch, den 13. April 2022 von 9 bis 16 Uhr den Work­shop „Pics und Tricks“. Mela­nie Ruben­bau­er und Ange­la Pan­zer vom Kreis­ju­gend­ring Erlan­gen-Höchstadt und Frie­de­ri­ke Hahm von der Bera­tungs­stel­le Frau­en­not­ruf Erlan­gen laden Mäd­chen zwi­schen 12 und 16 Jah­ren zum Aus­tausch über krea­ti­ve Foto­ideen und Vor- und Nach­tei­le von Social Media.

BEI GLEIS 3 ECKEN­TAL ANMELDEN

Inter­es­sier­te kön­nen sich unter https://​ecken​tal​.feri​en​pro​gramm​-online​.de/ anmel­den. Ein­fach unter „Pro­gramm & Anmel­dung“ den Menü­punkt „Gleis 3 – Jugend und Fami­lie“ und das Ange­bot aus­wäh­len. Die Teil­nah­me­ge­bühr beträgt fünf Euro. Anmel­de­schluss ist der 06.04.2022. Im Gleis 3 gilt die aktu­el­le 3G-Regel in der Jugend­ar­beit unter 18.

Jahre.