Wir von den iSo Pro­jek­ten der Gemein­de Mem­mels­dorf (Jugend­so­zi­al­ar­beit an Schu­len, Offe­ne Ganz­tags­schu­le, Begeg­nungs­stät­te Mit­ten­drin und JAM, der Kin­der- und Jugend­ar­beit) möch­ten zusam­men mit Kin­dern, Jugend­li­chen, Fami­li­en, Senior*innen und allen Kuchenliebhaber*innen aus der Gemein­de Spen­den für die Ukrai­ne­hil­fe sammeln.

Am 01.04.2022 von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr fin­det des­halb ein Kuchen­ver­kauf auf dem Rat­haus­vor­platz in Mem­mels­dorf statt. Der gesam­te Erlös wird zugun­sten der Ukrai­ne­hil­fe an „Deutsch­land hilft“ gespen­det. Bit­te zur Abho­lung der Kuchen eige­ne Behäl­ter mit­brin­gen und eine Mund-Nasen-Bedeckung tra­gen! Bei schlech­tem Wet­ter fin­det der Ver­kauf im Jugend­zen­trum Mem­mels­dorf statt (im Kel­ler­ge­schoss des Bür­ger­hau­ses, Pödel­dor­fer Str.1).

Um die Akti­on durch­füh­ren zu kön­nen sind wir auf der Suche nach lei­den­schaft­li­chen Bäcker*innen, die uns mit Kuchen und Tor­ten unter­stüt­zen und die­se für unse­re Akti­on spen­den. Die fer­ti­gen Lecke­rei­en könnt ihr am 01.04.2022 zwi­schen 13:00 Uhr und 13:45 Uhr bei uns vor­bei brin­gen. Alle die sich mit einem selbst­ge­backe­nen Kuchen an der Akti­on betei­li­gen möch­ten mel­den sich bit­te bei Anna Beck unter 0160 97242227 / anna.​beck@​iso-​ev.​de.

Wir freu­en uns über eure Unter­stüt­zung und rufen auf #Mit­zu­ma­chen!

Eure

Anna Beck (JAM – Kin­der –und Jugendarbeit)

Ste­fa­nie Klotz (JAS – Jugend­so­zi­al­ar­beit an Schulen)

Vanes­sa Konz (OGTS Mittelschule)

Ange­li­que Brink (Begeg­nungs­stät­te Mittendrin)

Anni­ka van den Bosch (OGTS Grundschule)