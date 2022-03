Zu einer ersten Rad-Erkun­dung 2022 eini­ger Mark­gra­fen­kir­chen in die Frän­ki­sche Schweiz lädt der Ver­ein Mark­gra­fen­kir­chen e.V. für Sams­tag, 2. April 2022 ein. Unter der fach­kun­di­gen Füh­rung von Pfar­rer Hans Peetz gibt es neben einer Kurz­füh­rung in den ein­zel­nen Kir­chen auch theo­lo­gi­sche Impul­se und neue Ein­blicke. Die Rad­run­de führt ab Egloff­stein über Thuis­brunn, Wal­kers­brunn, Igen­s­dorf, Wei­ßeno­he bis nach Grä­fen­berg und Hilt­polt­stein. Treff­punkt ist um 10 Uhr an der Burg Egloff­stein. Bei schlech­tem Wet­ter wird die Tour am 9. April 2022 nachgeholt.

Für ein gemein­sa­mes Mit­tag­essen ist ein Lokal reser­viert. Die Rad­tour wird kosten­los ange­bo­ten, ger­ne für eine Spen­de an den Mark­gra­fen­kir­chen e.V.. Eine Anmel­dung wird erbe­ten bei Hans Peetz unter Hans.​Peetz@​elkb.​de oder Tel. 0921/75 74 821. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter www​.mark​gra​fen​kir​chen​.de.