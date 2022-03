Der Früh­ling hält Ein­zug ins Cobur­ger Städt­chen und die belieb­te Innen­stadt­kam­pa­gne des ver­gan­ge­nen Jah­res „COBURG blüht AUF – Komm zum Gucken, Plau­dern, Bum­meln“ star­tet erneut.

Als Auf­takt der Kam­pa­gne wer­den Blu­men­grü­ße an Coburger:innen ver­schenkt. Am kom­men­den Sams­tag 26.03.2022 ab zehn Uhr ist im Bereich Stadt­ca­fé / Spi­tal­tor der neue Stadt­ma­cher-Stand und ein Blu­men­meer auf­ge­baut. Dort über­gibt das City­ma­nage­ment und Mit­glie­der der Innen­stadt-Pro­jekt­grup­pe „Stadt­ma­cher“ 1000 Blu­men an die Besucher:innen der Innen­stadt. Umrahmt wird die Akti­on von Pubs­o­dy, bestehend aus Con­rad & Sino Dee, mit fein­ster hand­ge­mach­ter Musikunterhaltung.

Die Akti­on kam im letz­ten Jahr bei der Cobur­ger Bevöl­ke­rung so gut an, dass die Ver­ant­wort­li­chen beschlos­sen haben, die­se zu wie­der­ho­len. Denn, was gibt es in die­ser Zeit Schö­ne­res als Ande­ren ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern.

City­ma­na­ge­rin Andrea Ker­by lädt ein: „Kom­men Sie vor­bei und holen Sie sich Ihren ganz per­sön­li­chen Blu­men­gruß. Wir möch­ten nicht nur die Innen­stadt erblü­hen las­sen, son­dern ganz Coburg.“

Ein Sel­fie-Point in der Spi­tal­gas­se lädt zu krea­ti­ven Fotos ein, denn auch auf den Social-Media-Kanä­len soll Coburg erblü­hen. Alle Fotos dür­fen ger­ne unter dem Hash­tag #coburg­blüh­tauf gepo­stet werden.

Dar­über hin­aus sind ab 26.03.22 eini­ge Cobur­ger Brun­nen öster­lich geschmückt. Drei­zehn Brun­nen wur­den zum Teil auf Initia­ti­ve des City­ma­nage­ments und zum Teil, wie gewohnt, von Schu­len und Kin­der­gär­ten geschmückt. Zu Beginn des Pro­jekts war auf­grund des Coro­na-Situa­ti­on noch nicht abseh­bar, ob Kin­der­gär­ten und Schu­len sich betei­li­gen möch­ten und kön­nen. Daher wur­den eini­ge Brun­nen extern ver­ge­ben und früh­lings­haft in bun­ten Far­ben mit sti­li­sier­ten Blu­men geschmückt. Erfreu­li­cher­wei­se haben sich sie­ben Ein­rich­tun­gen bereit erklärt, Brun­nen zu gestal­ten. Die klas­si­sche Prä­mie­rung wird es aus Grün­den der Fair­ness in die­sem Jahr nicht geben. Alle betei­lig­ten Kin­der bekom­men mit der freund­li­chen Unter­stüt­zung der VR-Bank Coburg eG eine klei­ne Über­ra­schung als Dankeschön.

Fol­gen­de Brun­nen wer­den von Ein­rich­tun­gen geschmückt:

Ger­ber­brun­nen AWO Schü­ler­hort Coburg

Bür­g­laß­brun­nen Jean-Paul-Grund­schu­le Coburg

Alex­an­dri­nen­brun­nen Rückert-Mittelschule

Brun­nen am Alber­ti­num Pri­va­tes Beruf­li­ches Schul­zen­trum Coburg

Mau­ri­ti­us­schu­le Ahorn Brun­nen an der Morizkirche

Kin­der- und Jugend­zen­trum Wüsten­ahorn Brun­nen in der Anna‑B.-Eckstein-Anlage

OGA der Rudolf-Stei­ner-Schu­le Brun­nen am Von-Stockmar-Platz

Am 26.03.22 um 15:00 Uhr fei­ert die Jean-Paul Schu­le eine klei­ne musi­ka­li­sche Brun­nen­er­öff­nung mit den Kin­dern der Klas­se 1b und Klas­se 3b an „ihrem“ Brun­nen im unte­ren Bür­g­laß und lädt alle Inter­es­sier­ten hier­zu ein.

Auf der Face­book­sei­te des City­ma­nage­ments, dem „City­gui­de“, wer­den alle Brun­nen nach und nach vor­ge­stellt. Der Brun­nen mit den mei­sten Likes bekommt einen Son­der­preis vom City­ma­nage­ment by Stadtmacher.

Coburg blüht auf – komm zum Gucken, Plau­dern, Bum­meln! Wir freu­en uns auf zahl­rei­che Besu­cher in der schö­nen Cobur­ger Innenstadt!