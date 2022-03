In Zusam­men­ar­beit mit C.A.R.M.E.N. e.V. (Cen­tra­les Agrar-Roh­stoff Mar­ke­ting- und Ener­gie-Netz­werk e. V) bie­tet die Kli­ma- und Ener­gie­agen­tur Bam­berg am Mitt­woch, 06. April 2022, ab 17:30 Uhr ein Online-Semi­nar zum The­ma „ener­ge­ti­sche Gebäu­de­mo­der­ni­sie­rung“ an. In der Ver­an­stal­tung wer­den unter ande­rem fol­gen­de Fra­gen beant­wor­tet: Wel­che Mög­lich­kei­ten gibt es, um den Ener­gie­be­darf des Gebäu­des zu sen­ken? Wel­chen Her­aus­for­de­run­gen müs­sen sich Sanie­rungs­wil­li­ge stel­len? Wel­che För­der­mög­lich­kei­ten gibt es und wer hilft bei der Fest­le­gung der für das jewei­li­ge Gebäu­de pas­sen­den Maß­nah­men? Der Online-Vor­trag rich­tet sich ins­be­son­de­re an Eigen­tü­mer von Ein- und Zwei­fa­mi­li­en­häu­sern sowie an alle fach­lich und inhalt­lich Inter­es­sier­ten. Teil­neh­mer und Teil­neh­me­rin­nen kön­nen auch Fra­gen an den Refe­ren­ten stel­len. Inter­es­sen­ten wer­den gebe­ten, sich über die Home­page der Kli­maal­li­anz Bam­berg anzumelden:

https://​www​.kli​maal​li​anz​-bam​berg​.de/​v​e​r​a​n​s​t​a​l​t​u​n​g​e​n​/​i​n​f​o​r​m​a​t​i​o​n​s​v​e​r​a​n​s​t​a​l​t​u​n​g​en/