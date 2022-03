In den kom­men­den Tagen müs­sen sich Bay­reuths Autofahrer/​innen auf­grund von Bau­ar­bei­ten auf fol­gen­de Stra­ßen­sper­run­gen im Stadt­ge­biet einstellen:

Bernecker Stra­ße: In St. Geor­gen fin­den im Ein­mün­dungs­be­reich in die Bernecker Stra­ße Arbei­ten am Gas­an­schluss statt. In der Zeit von Mon­tag, 28. März, bis Frei­tag, 1. April, muss daher die Links­ab­bie­ger­spur von der Bernecker Stra­ße nach St. Geor­gen gesperrt wer­den. Die Umlei­tung führt über Grü­ner Baum, Mark­gra­fen­al­lee, Bran­den­bur­ger Straße.

Nürn­ber­ger Stra­ße: In der Nürn­ber­ger Stra­ße wird von Mon­tag, 28. März, bis Frei­tag, 1. April, wegen Gas- und Was­ser­ab­tren­nungs­ar­bei­ten eine halb­sei­ti­ge Sper­rung mit Ampel­re­ge­lung ein­ge­rich­tet. Des­halb kann es zu Ver­kehrs­be­hin­de­run­gen kommen.

Fan­ta­sie­stra­ße: Die Fan­ta­sie­stra­ße wird im Bereich der Haus­num­mer 34a am Diens­tag, 29. März, von 8 bis 12 Uhr wegen Kran­ar­bei­ten voll­stän­dig gesperrt. Anlie­ger­ver­kehr ist bis zur Bau­stel­le frei.