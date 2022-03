Die Pflicht der Haupt­run­de ist rum, jetzt kommt die Kür. So in etwa lässt sich die am Sams­tag begin­nen­de Auf­stiegs­run­de in die Bel­eta­ge der Toyo­ta Damen Bas­ket­ball Bun­des­li­ga für die DJK Don Bos­co Bam­berg titu­lie­ren. In einem neu­en Modus spie­len die bei­den Zweit­li­ga­staf­feln Nord und Süd erst­mals gegen­ein­an­der an. Und auch bei der Anzahl der Spie­le gibt es Ände­run­gen im Ver­gleich zu den Jah­ren zuvor. Ent­ge­gen der als „Play-Off“ benann­ten Spiel­run­den ent­schei­det nicht die Anzahl der Sie­ge, son­dern die Sum­me aus Hin- und Rück­spiel. Und auch die Ver­lie­rer haben noch wei­te­re Par­tien zu bestrei­ten, so dass jede Platz­ie­rung von eins bis acht an ins­ge­samt fünf Spiel­ta­gen aus­ge­spielt wird.

Als Viert­platz­ier­te der Süd­staf­fel tref­fen die Don-Bos­co-Damen damit auf den Nord­pri­mus Alba Ber­lin, die ihre Sai­son mit nur zwei Nie­der­la­gen punkt­gleich mit dem BBZ Opla­den abschlos­sen. Sowohl die auch hier ange­wan­de­te Quo­ti­en­ten­re­ge­lung als auch der direk­te Ver­gleich reich­ten für den Haupt­stadt­club für den Platz an der Son­ne. Dass die Alba-Damen angreif­bar sind, bewies vor knapp drei Wochen aber der spä­te­re Tabel­len­drit­te Ein­tracht Braun­schweig bei sei­nem Heim­sieg gegen die Berlinerinnen.

Wie die Chan­cen für die Bam­ber­ge­rin­nen ste­hen, sich als Favo­ri­ten­schreck zu zei­gen, ist unklar. Die Ober­frän­kin­nen haben sich am letz­ten Sams­tag erfolg­reich gegen die ver­früh­te Som­mer­pau­se gewehrt und kön­nen nun ohne den Druck des Gewin­nen­müs­sens frei auf­spie­len. Die schlag­ar­tig geän­der­ten Spiel- und Trai­nings­be­din­gun­gen wegen der Umwand­lung der Graf-Stauf­fen­berg-Hal­le als Flücht­lings­zen­trum ist zwar nicht opti­mal, aber für Team und Trai­ner­stab ver­kraft­bar. Chef­coach Stef­fen Dau­er sieht die Auf­stiegs­spie­le als Kir­sche auf der Tor­te: „Mit dem Nor­der­sten Alba Ber­lin kommt ein rich­ti­ger Kali­ber auf uns zu. Da heißt es für uns, unse­re Tugen­den in die Waag­scha­le zu wer­fen und in den bei­den Spie­len voll ans Limit zu gehen. Für uns ist das das High­light der Sai­son. Wir freu­en uns auf die bei­den Spie­le, die wir als Beloh­nung für die­se Sai­son ansehen.“

Jump zum ersten Vier­tel­fi­na­le ist um 14:30 Uhr in der Sport­hal­le am Geor­gen­damm. Zuschau­er mit 2G- und Iden­ti­täts­nach­weis sowie FFP2-Mas­ke sind herz­lich will­kom­men. Das Rück­spiel fin­det eine Woche spä­ter am Sams­tag 2. April 2022 um 19:00 Uhr im ALBA BER­LIN Trai­nings­zen­trum statt.

