im Okto­ber geht SAS­HA mit sei­ner neu­en Show „This Is My Time“ erst­ma­lig auf gro­ße Tour. Heu­te gehen sie­ben wei­te­re Zusatz­shows, unter ande­rem in Nürn­berg, in den Verkauf.

27.10.2022, Nürn­berg – Mei­ster­sin­ger­hal­le, 20.00 Uhr (Zusatz­ter­min).

28.10.2022, Nürn­berg – Mei­ster­sin­ger­hal­le, 20.00 Uhr.

Tickets sind an allen bekann­ten Vor­ver­kaufs­stel­len erhältlich.

Mit „This Is My Time – Die Show!“ prä­sen­tiert das authen­ti­sche Mul­ti­ta­lent SAS­HA ab Herbst 2022 sein außer­ge­wöhn­li­ches und abso­lut neu­ar­ti­ges Büh­nen­pro­gramm über sein Leben. In enger Zusam­men­ar­beit mit Tho­mas Her­manns (Regie) wur­de eine Pro­duk­ti­on erschaf­fen, die es in die­ser Form in Deutsch­land noch nie gege­ben hat: Eine zwei­stün­di­ge atem­be­rau­ben­de und humor­vol­le „One Man Show“, wel­che die auf­re­gend­sten Mei­len­stei­ne des cha­ris­ma­ti­schen Enter­tai­ners nach­zeich­net und von einem erfri­schen­den Revue-Pro­gramm mit Musi­kern, Sän­gern und Tän­zern kom­plet­tiert wird.