Am Mitt­woch, 6. April 2022 von 19.30 Uhr bis 21.00 Uhr fin­det ein Online-Semi­nar zum The­ma „Wie kön­nen Frau­en ihre…

Som­mer­zeit – Umstel­lung der Uhren In der Euro­päi­schen Uni­on (EU) wer­den die Uhren aber­mals auf Som­mer­zeit umge­stellt. Und das, obwohl…

Bam­berg: „Som­mer­zeit“ – Und wie­der wird an der Uhr gedreht. Was Sie wis­sen müs­sen!

Städ­ti­sche Musik­schu­le Bam­berg lädt zum Orche­ster­kon­zert ein

Städ­ti­sche Musik­schu­le Bam­berg lädt am Frei­tag, 25. März 2022, um 19 Uhr, in den Joseph-Keil­berth-Saal ein Am Frei­tag, 25. März…