Der Älte­sten­aus­schuss des Stadt­rats befasst sich in sei­ner Sit­zung am Mon­tag, 28. März, um 16 Uhr, mit einer mög­li­chen Patenschaft…

Bay­reu­ther Aus­schuss berät Paten­schaft mit Ein­heit der US Army in Gra­fen­wöhr

Kar­ten­ver­lo­sung für die Pre­miè­re! Yaka­ri rei­tet wie­der! Nach­dem auch der belieb­te Kin­der­held in den ver­gan­ge­nen zwei Jah­ren durch Coro­na ausgebremst…

Erst­mals in Bay­reuth – Pfer­de­show „Yaka­ri und Klei­ner Don­ner“ – Kar­ten­ver­lo­sung

„Glo­ba­ler Kli­ma­pro­test“ am 25.3.2022 in Bay­reuth

Am 25.3.2022 fin­den auf der gan­zen Welt Kli­ma­de­mon­stra­tio­nen statt, in Bay­reuth geht es um 14 Uhr in der Maxi­mil­li­an­stra­ße (vor…