Papst Fran­zis­kus wird am kom­men­den Frei­tag Russ­land und die Ukrai­ne dem Unbe­fleck­ten Her­zen Mari­ens wei­hen. Er hat alle Diö­ze­san­bi­schö­fe mit ihren Prie­stern und den Gläu­bi­gen ein­ge­la­den, die­sen Wei­he­akt mit­zu­voll­zie­hen. Das Erz­bis­tum Bam­berg kommt die­ser Ein­la­dung des Hei­li­gen Vaters gern nach.

Am Frei­tag, 25. März 2022, fin­det um 17.00 Uhr im Bam­ber­ger Dom eine Andacht mit Erz­bi­schof Lud­wig Schick um Frie­den statt, in der die Wei­he Russ­lands und der Ukrai­ne an das Unbe­fleck­te Herz Mari­ens mit­voll­zo­gen wird. Erz­bi­schof Schick lädt alle Gläu­bi­gen zur Teil­nah­me ein. Der Got­tes­dienst wird auch im Live­stream über­tra­gen auf www​.you​tube​.com/​e​r​z​b​i​s​t​u​m​b​a​m​b​erg

Die Pfar­rer der grie­chisch-katho­li­schen Gemein­de in Bam­berg, Andrii Khym­chuk, und der rumä­nisch-ortho­do­xen Gemein­de, Ionut Paun, wer­den die Wei­he mit­voll­zie­hen. Die vor­ge­se­he­ne Kreuz­weg­an­dacht um 18.00 Uhr ent­fällt. Alle, die dar­an teil­neh­men woll­ten, sind herz­lich ein­ge­la­den, den Wei­he­akt um 17.00 Uhr mitzuvollziehen.