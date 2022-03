Kar­ten­ver­lo­sung für die Première!

Yaka­ri rei­tet wie­der! Nach­dem auch der belieb­te Kin­der­held in den ver­gan­ge­nen zwei Jah­ren durch Coro­na aus­ge­bremst wur­de, darf sich Bay­reuth nun end­lich auf das Gast­spiel eines völ­lig neu­ar­ti­gen Live Spek­ta­kels freu­en! Vom 1. bis 10. April 2022 prä­sen­tiert Wil­le Enter­tain­ment auf dem Volks­fest­platz „Yaka­ri und Klei­ner Don­ner – die ein­zig­ar­ti­ge Pfer­de­show für die gan­ze Fami­lie“. Der Vor­ver­kauf für das neue Pro­jekt, das die belieb­te kika-Zei­chen­trick­se­rie mit ech­ten Pfer­den und Schau­spie­lern im „größ­ten India­ner­zelt der Welt“ zum Leben erwecken wird, läuft bereits auf Hochtouren.

Einen Über­blick über die Show kön­nen Sie sich mit fol­gen­dem Video verschaffen:

Kar­ten­ver­lo­sung!

Der Wie­sent­bo­te hat für sei­ne Lese­rin­nen und Leser 10×2 Ein­tritts­kar­ten für die Yaka­ri-Pre­miè­re am 1. April um 16 Uhr auf dem Volks­fest­platz in Bay­reuth reserviert.

Die ersten 10 Leser, die an die Redak­ti­on eine E‑Mail schrei­ben mit dem Betreff: „Yaka­ri“ gewin­nen jeweils zwei Ein­tritts­kar­ten. Bit­te in die E‑Mail (redaktion@​wiesentbote.​de) auch den Namen und den Wohn­ort ange­ben – die Kar­ten wer­den an der Abend­kas­se hin­ter­legt. Und jetzt….. Viel Glück!