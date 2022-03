Seit dem dies­jäh­ri­gen Tag der Archi­ve (5./6. März 2022) prä­sen­tie­ren Archi­ve aus ganz Bay­ern ein­zig­ar­ti­ge Doku­men­te bei einem „Blogs­lam“ im Inter­net. Der BlogS­lam steht unter dem Mot­to „Fak­ten, Geschich­ten, Kurioses“.

Seit heu­te ist der Bei­trag des Staats­ar­chivs Bam­berg zum The­ma „Ver­schwö­rungs­er­zäh­lun­gen aus Ober­fran­ken“ auf dem Blog „Archi­ve in Bay­ern“ online (https://​archive​bay​.hypo​the​ses​.org/​1​205).

Ver­schwö­rungs­er­zäh­lun­gen und Fake News sind in aller Mun­de. Das Staats­ar­chiv Bam­berg zeigt daher in sei­nem Bei­trag zum BlogS­lam drei Fäl­le von Ver­schwö­rungs­er­zäh­lun­gen aus der Bam­ber­ger Geschich­te. Men­schen such­ten aller­or­ten und zu allen Zei­ten nach Erklä­run­gen für Natur­ka­ta­stro­phen, sozia­len Wan­del und das Gefühl der Benach­tei­li­gung. Ver­meint­li­che Schul­di­ge waren schnell aus­fin­dig gemacht: Hexen, Ein­wan­de­rer oder Juden. So befeu­er­te etwa der in Bam­berg gegrün­de­te Völ­ki­sche Block 1924 die völ­kisch-anti­se­mi­ti­sche Stim­mung gegen die jüdi­sche Bevöl­ke­rung mit einem Pla­kat, auf dem das Zerr­bild eines kapi­ta­li­sti­schen jüdi­schen Unter­neh­mers zu sehen ist.

Die Archiv­do­ku­men­te, in denen die Ver­schwö­rungs­er­zäh­lun­gen fest­ge­hal­ten waren, wer­den im Blog­ar­ti­kel gezeigt, dar­un­ter auch das Ver­hör­pro­to­koll der 1628 als Hexe hin­ge­rich­te­ten Katha­ri­na Haan aus Bam­berg. Die Doku­men­te wer­den kurz und knapp erläu­tert und in den histo­ri­schen Zusam­men­hang eingeordnet.

Neben dem Staats­ar­chiv Bam­berg haben sich auch das Stadt­ar­chiv Bam­berg, das Uni­ver­si­täts­ar­chiv Bam­berg sowie das Staats­ar­chiv Coburg am BlogS­lam betei­ligt. Die Archi­ve infor­mie­ren über ein Album der Bam­ber­ger Stadt­ge­schich­te, die Band­brei­te von Gär­ten in Bam­berg und die Teil­nah­me von Queen Vic­to­ria an der Cobur­ger Für­sten­hoch­zeit von 1894. Alle Bei­tra­ge kön­nen im Blog „Archi­ve in Bay­ern“ online gele­sen wer­den (https://​archive​bay​.hypo​the​ses​.org/).

Der BlogS­lam wur­de von der Gene­ral­di­rek­ti­on der Staat­li­chen Archi­ve Bay­erns anläss­lich des bun­des­wei­ten „Tags der Archi­ve“ ins Leben geru­fen und organisiert.

Wer auch künf­tig inter­es­san­te und abwechs­lungs­rei­che Infor­ma­tio­nen aus dem reich­hal­ti­gen Fun­dus der Archi­ve und aus deren Arbeit erhal­ten möch­te, kann die neu­ein­ge­rich­te­ten Accounts der „Staat­li­chen Archi­ve Bay­erns“ auf Twit­ter oder Insta­gram abonnieren.