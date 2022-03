Der Zweck­ver­band für Ret­tungs­dienst und Feu­er­wehralar­mie­rung (ZRF) hat in sei­ner letz­ten Ver­bands­ver­samm­lung die aktu­el­le Coro­na-Lage und die damit ver­bun­de­nen Aus­wir­kun­gen auf den öffent­lich-recht­li­chen Ret­tungs­dienst diskutiert.

Der ZRF, zustän­dig für die Ver­sor­gung der Bevöl­ke­rung mit Ret­tungs­dienst und Kran­ken­trans­port-Kapa­zi­tä­ten, sieht mit Sor­ge auf die zuneh­men­den Infek­ti­ons­zah­len auch in den Rei­hen des Ret­tungs­dienst-Per­so­nals. In den letz­ten Tagen hat, par­al­lel zu den all­ge­mein stei­gen­den Infek­ti­ons­zah­len, die Pan­de­mie auch beim Per­so­nal von Arbei­ter-Sama­ri­ter-Bund (ASB), Baye­ri­schem Roten Kreuz (BRK) und Mal­te­ser Hilfs­dienst (MHD) für Aus­fäl­le gesorgt. Gemein­sam haben der ZRF und die Orga­ni­sa­tio­nen wich­ti­ge Maß­nah­men getrof­fen, um die Ver­sor­gung auf­recht zu erhal­ten. Den­noch ist es allen Betei­lig­ten und auch den Ver­bands­rä­ten ein Anlie­gen, einen Appell an die All­ge­mein­heit zu starten:

Auch wenn es nur all­zu ver­ständ­lich ist, dass sich die Men­schen nach Nor­ma­li­tät seh­nen und die bun­des­recht­li­chen Rege­lun­gen Locke­run­gen vor­se­hen, soll­te trotz­dem jeder und jede alles dazu bei­tra­gen, damit wei­te­re, mas­sen­haf­te Ansteckun­gen ver­mie­den wer­den. Der Anstieg führt zu einer immer höhe­ren Anzahl an Kran­ken­trans­por­ten bei gleich­zei­tig weni­ger Per­so­nal. Damit das auch wei­ter­hin bewäl­tigt wer­den kann, soll­ten alle mit­ma­chen und mit ein­fa­chen Schutz­maß­nah­men einen wesent­li­chen Bei­trag dazu leisten.

Dazu der amtie­ren­de Ver­bands­vor­sit­zen­de, Land­rat Dr. Her­mann Ulm:

„Bit­te tra­gen Sie in Innen­räu­men Schutz­mas­ken und ver­hal­ten Sie sich auch sonst vor­sich­tig – auch im pri­va­ten Bereich. Sie hel­fen dadurch mit, älte­re und Immun­ge­schwäch­te Men­schen vor einer Infek­ti­on und womög­lich einer Ein­wei­sung ins Kran­ken­haus zu bewah­ren. Das ver­hin­dert auch eine wei­te­re Über­la­stung der Kran­ken­häu­ser und Ret­tungs­dien­ste, die sonst immer mehr Pati­en­ten mit immer weni­ger Per­so­nal trans­por­tie­ren und ver­sor­gen müssen.“

ZRF Bam­berg Forch­heim, https://​www​.ils​-bam​berg​.de/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​i​l​s​/​zrf