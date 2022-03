Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

19-Jäh­ri­ger fährt unter Drogeneinfluss

COBURG. Unter dem Ein­fluss von Betäu­bungs­mit­teln war ein 19-jäh­ri­ger Cobur­ger in der Nacht zu Mitt­woch mit sei­nem Ford im Cobur­ger Stadt­ge­biet unterwegs.

Um 0:05 Uhr kon­trol­lier­ten Cobur­ger Poli­zi­sten den Ford-Fah­rer in der Seid­manns­dor­fer Stra­ße. Die­ser zeig­te dro­gen­ty­pi­sche Auf­fäl­lig­kei­ten. Einen Betäu­bungs­mit­tel­kon­sum vor der Fahrt gab der 19-Jäh­ri­ge gegen­über den Beam­ten zu. Die­se ord­ne­ten eine Blut­ent­nah­me im Cobur­ger Kli­ni­kum an. Gegen den 19-Jäh­ri­gen wird wegen einer Ord­nungs­wid­rig­keit nach dem Stra­ßen­ver­kehrs­ge­setz ermittelt.

Auto­auf­bre­cher flüch­te­ten ohne Beute

COBURG. Ohne Beu­te flüch­te­ten bis­lang unbe­kann­te Auto­auf­bre­cher nach einem miss­glück­ten Auf­bruchs­ver­such in der Nacht zum Dienstag.

Ein 34-Jäh­ri­ger park­te sei­nen Audi in der Zeit von Mon­tag 22:00 Uhr bis Diens­tag 6:00 Uhr auf einem Park­platz in der Cal­len­ber­ger Stra­ße. Als der Mann am Diens­tag­mor­gen zu sei­nem Fahr­zeug kam, muss­te er fest­stel­len, dass Unbe­kann­te in der Nacht ver­such­ten die hin­te­re rech­te Fahr­zeug­tür des Audis auf­zu­bre­chen. Dabei ris­sen die Unbe­kann­ten den Tür­griff des Fahr­zeugs ab. Im Fahr­zeug selbst befan­den sich kei­ne Wert­ge­gen­stän­de. Die Auf­bre­cher zogen ohne Beu­te wie­der ab und hin­ter­lie­ßen einen Sach­scha­den von min­de­stens 500 Euro. Die Cobur­ger Poli­zei­in­spek­ti­on ermit­telt wegen eines beson­ders schwe­ren Fall des Dieb­stahls aus einem Kraftfahrzeug.

Zeu­gen, die in der Zeit von Mon­tag 22:00 Uhr bis Diens­tag 6:00 Uhr in der Cal­len­ber­ger Stra­ße ver­däch­ti­ge Per­so­nen und/​oder Fahr­zeu­ge bemerkt haben, wer­den gebe­ten, sich unter der Tel.-Nr. 09561/645–0 an die Cobur­ger Poli­zei zu wenden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Gar­ten­mau­er wur­de beschädigt

Kro­nach – Im Tat­zeit­raum vom 21.03.2022, 16.00 Uhr bis 22.03.22,17.30 Uhr beschä­dig­te ein bis dato unbe­kann­ter Täter eine Gar­ten­ein­frie­dung aus Sand­stein in der Roda­cher Stra­ße in Kro­nach. Hier­bei ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von ca. 200 Euro. Zeu­gen möch­ten sich bei der Poli­zei melden.

Außen­spie­gel beschädigt

Kro­nach – Ihren Toyo­ta park­te eine Geschä­dig­te in der Zeit vom ver­gan­ge­nen Sams­tag bis Mon­tag auf einem Park­platz im Küh­lenz­hof in Kro­nach, nahe eines dor­ti­gen Spiel­ca­si­nos. In die­ser Zeit beschä­dig­te ein bis­lang unbe­kann­ter Täter den lin­ken Außen­spie­gel am PKW. Der Scha­den beläuft sich nach ersten Schät­zun­gen auf etwa 260 Euro. Wer hier­zu sach­dien­li­che Hin­wei­se geben kann, wird gebe­ten, sich mit der Poli­zei in Ver­bin­dung zu setzten.