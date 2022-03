Die Müll­um­la­de­sta­ti­on des Land­krei­ses Bay­reuth in der Wei­her­stra­ße 39, 95448 Bay­reuth, bleibt auf­grund von War­tungs­ar­bei­ten an der Waa­ge am Mitt­woch, 30. März 2022, für Pri­vat- und Gewer­be­müll­an­lie­fe­run­gen ganz­tä­gig geschlossen.