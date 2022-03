Good­bye Rickey Paulding!

An die­sem Mitt­woch macht Rickey Paul­dings Abschieds­tour­nee durch die Are­nen der easy­Credit Bas­ket­ball Bun­des­li­ga Sta­ti­on in Bay­reuth. In der von TMT Busi­ness Solu­ti­ons prä­sen­tier­ten Par­tie ist der 39-Jäh­ri­ge mit sei­nen EWE Bas­kets Olden­burg ab 19:00 Uhr ein letz­tes Mal als Spie­ler zu Gast in der Oberfrankenhalle.

Sei­ne letz­te Sai­son hat­te sich die seit 15 Jah­ren für die EWE Bas­kets auf Korb­jagd gehen­de Num­mer 23 sicher­lich etwas anders vor­ge­stellt. Nach­dem es zu Sai­son­be­ginn über­haupt nicht lau­fen woll­te, spuk­te das Abstiegs­ge­spenst sehr lan­ge und auch laut in Nie­der­sach­sen umher. Mit zuletzt drei Sie­gen in Serie haben die EWE Bas­kets ihren Abstand auf die bei­den Abstiegs­plät­ze jedoch auf zwei Sie­ge Vor­sprung ver­grö­ßern kön­nen. Bam­berg, Chem­nitz und zuletzt die Veil­chen aus Göt­tin­gen konn­te das Team von Trai­ner Ingo Frey­er besie­gen und sei­ne Bilanz auf acht Sie­ge und 17 Nie­der­la­gen aufbessern.

Das sagt Raoul Kor­ner (Head Coach medi bayreuth):