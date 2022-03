Wan­de­rung auf dem Sie­ben-Flüs­se-Wan­der­weg von Rat­tels­dorf nach Reckendorf

Mit Abstand an der fri­schen Luft gemein­sam Wan­dern, mit die­sem Ziel lädt das Fluss­pa­ra­dies Fran­ken zusam­men mit dem Haß­berg­ver­ein 1928 e. V. Orts­grup­pe Recken­dorf sowie dem Markt Rat­tels­dorf und der Gemein­de Recken­dorf am Sonn­tag, 3. April 2022 zu einer 8 Kilo­me­ter lan­gen Tour von Rat­tels­dorf ent­lang der Itz nach Freu­den­eck und dann über den Krai­berg nach Recken­dorf ein.

Vom Markt­platz in Rat­tels­dorf mit sei­ner beein­drucken­den Mari­en­sta­tu­te von Fer­di­nand Tietz wan­dern wir am Klo­ster und einer Müh­le vor­bei und dann ent­lang der Itz (sofern kein Hoch­was­ser ist) nach Freu­den­eck. Von dort geht es hin­auf zum Burg­stall im Daschen­dor­fer Forst und dann nach einem Stück auf dem Höhen­weg des Krai­bergs über die Bur­gen- und Schlös­ser­tour hin­un­ter in den Bau­nach­grund. Ziel ist Recken­dorf, das mit der ehe­ma­li­ger Syn­ago­ge und dem jüdi­schem Fried­hof eine beson­de­re Ver­ant­wor­tung für die frän­kisch-jüdi­schen Tra­di­ti­on hat. Eine gemein­sa­me Ein­kehr ist unter Ein­hal­tung der gül­ti­gen Coro­na-Regeln geplant.

Alle Inter­es­sier­ten sind herz­lich ein­ge­la­den mit­zu­wan­dern und sich in das Wan­deral­bum ein­zu­tra­gen, das von Gemein­de zu Gemein­de „mit­wan­dert“.

Ter­min: Sonn­tag, 03.04.2022

Treff­punkt: 14 Uhr auf dem Markt­platz in Rat­tels­dorf an der Marienstatue

Ankunft: ca. 17 Uhr

Län­ge: 8 km

Wan­der­füh­rer: Haß­berg­ver­ein 1928 e. V.

Ein­kehr­mög­lich­keit: Reckendorf

Festes Schuh­werk wird emp­foh­len! Bit­te den­ken Sie dar­an, Geträn­ke mit­zu­neh­men. Die Teil­nah­me an der Wan­de­rung ist kosten­frei und ohne Anmel­dung mög­lich. Die Strecke ist für Kin­der, Fami­li­en und Kin­der­wa­gen geeig­net. Bit­te beach­ten Sie die Hygieneregeln.

An- und Abrei­se: Pri­va­te An- und Rück­rei­se orga­ni­sie­ren. Bahn­hof in Recken­dorf. Rat­tels­dorf ist sonn­tags nicht mit öffent­li­chen Ver­kehrs­mit­teln erreichbar.