Herz­li­che Ein­la­dung zum Akkor­de­on-Orche­ster-Kon­zert der Kreis­musik­schu­le Bam­berg am Sams­tag den 2. April 2022 um 18:00 Uhr im Unte­ren Schloss in Bisch­berg. Das Akkor­de­on steht seit der Grün­dung der Musik­schu­le vor 33 Jah­ren in der Tra­di­ti­on des gemein­sa­men Musizierens.

25 klei­ne und gro­ße Akkor­de­on­spie­le­rin­nen und ‑spie­ler musi­zie­ren unter der Lei­tung von Eve­lyn Bor­chard gemein­sam für ihre Fami­li­en und alle inter­es­sier­ten Konzertbesucher*innen. Die Akkor­de­on­klas­se spielt in die­sem Jahr Früh­lings­stücke, Iri­sche Musik und Bear­bei­tun­gen bekann­ter Stücke wie den Tan­go Ole Gua­pa und den James-Last-Hit Bis­ca­ya. Außer­dem wer­den auch eini­ge fort­ge­schrit­te­ne Schü­le­rin­nen und Schü­ler soli­stisch auf­tre­ten. Hits wie Ami­gos para siemp­re und Besa­me mucho ste­hen auf dem Pro­gramm, eben­so eine Sona­te von Dome­ni­co Cima­ro­sa. Anfän­ge­rin­nen und Anfän­ger aus den ersten Unter­richts­jah­ren wer­den bei die­sem Akkor­de­on-Kon­zert eben­so auf­tre­ten wie erfah­re­ne Spieler*innen, die seit vie­len Jah­ren im Ensem­ble aktiv sind.

Bit­te beach­ten Sie die zu dem Zeit­punkt gel­ten­den Coro­na-Rege­lun­gen. Der Ein­tritt ist frei.