Auf Grund einer (wohl auch pan­de­mie­be­ding­ten) extrem gerin­gen Besu­cher­nach­fra­ge haben sich die Ver­ant­wort­li­chen ent­schlos­sen, das Pas­si­ons­kon­zert in der St. Georgs­kir­che am 27.3. (im Rah­men des Igen­s­dor­fer Kul­tur­som­mers) abzu­sa­gen. Die Ent­schei­dung fiel in Abspra­che mit den aus­füh­ren­den Künst­lern. Bereits gekauf­te Kar­ten kön­nen ab sofort in der Vor­ver­kaufs­stel­le Bücher­ecke Ecken­tal zurück­ge­ge­ben wer­den. Es ist geplant, im Lau­fe die­ses Jah­res das Kon­zert mit dem her­vor­ra­gen­den Künst­ler­duo Corin­na Schrei­ter und Ste­fan Gra­sse in unse­rer Regi­on noch­mals anzu­bie­ten. Kul­tur­lieb­ha­ber, die bereits Kar­ten erwor­ben hat­ten, wer­den von uns über einen neu­en Kon­zert­ter­min informiert.

Frank Her­de­gen, Kultursommerbeauftragter