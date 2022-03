Die Füh­rer­schein­stel­le am Land­rats­amt ist auf­grund einer EDV-Umstel­lung am Frei­tag, 25. März 2022, und am Mon­tag, 28. März 2022, nicht zu errei­chen. Ab Diens­tag, 29. März 2022, sind die Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter wie­der zu den gewohn­ten Öff­nungs­zei­ten für die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger da, auch tele­fo­nisch unter der Num­mer 09571/18–9011.