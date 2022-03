DIE MAGI­ER sind zurück! Seit 2017 ist Chri­sto­pher Köh­lers Erfolgs­kon­zept auf den Büh­nen Deutsch­lands unter­wegs und kommt nun in der vier­ten Aus­ga­be auch in Ihre Nähe! Doch die­ses Mal ist alles anders: Schon beim Betre­ten des Thea­ter­saals wird dem Zuschau­er ganz schnell klar: Das hier ist kei­ne 08/15 Zau­ber­dar­bie­tung, son­dern eine ganz unge­wöhn­li­che Magic- & Myste­ry-Show mit kla­rer Kante.

Erle­ben Sie unheim­li­che und extre­me Büh­nen­ak­te, die Sie so noch nie gese­hen haben und aus guten Grün­den welt­weit nur von sehr weni­gen Per­for­mern vor­ge­führt wer­den. Von pro­vo­kant bis unfass­bar ist in die­ser Show alles mög­lich! Machen Sie sich gefasst auf eine Ach­ter­bahn­fahrt der mit­ter­nachts­ma­gi­schen und gru­se­li­gen Unter­hal­tungs­kunst – ganz in der Tra­di­ti­on der ame­ri­ka­ni­schen Freak- und Side­shows. Die bei­den Künst­ler Chri­sto­pher Köh­ler und Lars Ruth prä­sen­tie­ren ihrem Publi­kum Ner­ven­kit­zel, Myste­riö­ses, Gru­se­li­ges und schau­rig-schö­ne Magie auf den Büh­nen der gan­zen Nati­on. Die Enfants Ter­ri­bles der deut­schen Magiesze­ne zei­gen Ihnen, wie die Gren­ze zwi­schen Rea­li­tät und Illu­si­on inein­an­der­flie­ßen, sich Gei­ster auf der Büh­ne mani­fe­stie­ren und Gedan­ken auf unglaub­li­che Art und Wei­se gele­sen wer­den. Die bei­den Aus­nah­me­künst­ler bezie­hen das Publi­kum inter­ak­tiv in die Show mit ein und garan­tie­ren Gän­se­haut- und Schock­mo­men­te, die Sie nie wie­der ver­ges­sen wol­len. Wel­co­me to the Freakshow!

Mit der Rock’n‘Magic-Mystery-Show „Freak­show Tour“ gastie­ren Die Magi­er am 3. April in Hall­stadt (Kul­tur­bo­den in der Marktscheune).

TER­MIN: Sonn­tag, 3. April 2022

ORT: Kul­tur­bo­den in der Markt­scheu­ne, An der Markt­scheu­ne 1, 96103

Hallstadt

BEGINN: 20:00 Uhr (Ein­lass 19:00 Uhr)

KAR­TEN­RE­SER­VIE­RUNG: www​.kar​ten​ki​osk​-bam​berg​.de www​.even​tim​.de. Tel. 0951 23837. EIN­TRITTS­PREIS: VVK ab 29,70 € zzgl. Gebüh­ren und ggf. zzgl. Versandkosten

HYGIE­NEKON­ZEPT:www​.kar​ten​ki​osk​-bam​berg​.de/​e​v​e​n​t​_​i​n​f​o​.​c​f​m​?​i​d​=​1​4​2​6​5​#​e​i​n​l​a​s​s​k​o​n​z​ept. Aktu­ell 2 G Regel.