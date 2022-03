Stamm­tisch-Gespräch mit dem CSU-Land­tags­ab­ge­ord­ne­ten und dem Bür­ger­be­auf­trag­ten der Baye­ri­schen Staats­re­gie­rung Micha­el Hof­mann zum Thema:

„Von einer Kri­se in die Näch­ste – wel­che Aus­wir­kun­gen hat der Ukrai­ne-Krieg auf Bayern?!“

Herz­li­che Ein­la­dung ergeht dazu an alle inter­es­sier­ten Bür­ge­rin­nen und Bür­ger in den Saal der Braue­rei­gast­stät­te Ritt­may­er in Hal­lern­dorf, Trails­dor­fer Stra­ße 4, am Mon­tag, 28.03.2022 um 18.30 Uhr