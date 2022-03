Regio­na­le Wirt­schafts­po­li­tik: Son­der­för­de­rung für Trans­for­ma­ti­ons­pro­zes­se in der Automobilindustrie

Bay­ern unter­stützt die Wirt­schafts­re­gi­on Bam­berg-Forch­heim. Einen Zuschuss von ins­ge­samt rund 750.000 Euro hat das Wirt­schafts­mi­ni­ste­ri­um für die Regio­nal­ma­nage­ment Initia­ti­ve bewil­ligt, teilt die Land­tags­ab­ge­ord­ne­te Staats­mi­ni­ste­rin Mela­nie Huml mit.

„Ein erfolg­rei­cher Trans­for­ma­ti­ons­pro­zess in der Auto­mo­bil­in­du­strie ist gera­de für die Zukunft unse­rer Regi­on Bam­berg von ent­schei­den­der Bedeu­tung. Damit sich das Regio­nal­ma­nage­ment Wirt­schafts­re­gi­on Bam­berg-Forch­heim dem Wan­del in der Auto­mo­bil­in­du­strie inten­siv wid­men kann, unter­stützt Bay­ern mit einer Son­der­för­de­rung“, erklärt Huml. Fast 300.000 Euro sol­len gezielt in die akti­ve Beglei­tung der Trans­for­ma­ti­ons­pro­zes­se fließen.

„Um die bei uns in der Regi­on ansäs­si­gen Auto­mo­bil­zu­lie­fer­be­trie­be nach­hal­tig zukunfts­fest zu machen, ist es sehr wich­tig, dass sie Unter­stüt­zung bei der Rea­li­sie­rung von Inno­va­tio­nen erhal­ten. Das Regio­nal­ma­nage­ment kann hier den Unter­neh­men zur Sei­te ste­hen und sie auch bei der Bewer­tung ihrer Markt­chan­cen unter­stüt­zen“, so Staats­mi­ni­ste­rin Mela­nie Huml.

Zusätz­lich zur Son­der­för­de­rung erhält die Wirt­schafts­re­gi­on Bam­berg-Forch­heim einen Zuschuss von 450.000 Euro für die wei­te­ren Managementprojekte.

Auch Ober­fran­ken Offen­siv erhält einen För­der­be­scheid des Wirt­schafts­mi­ni­ste­ri­ums. „Als Ehren­vor­sit­zen­de freue ich mich, dass wir für unse­re Akti­vi­tä­ten im Bereich der Gesund­heits­ver­sor­gung einen Zuschuss von über 400.000 Euro bekom­men“, so Huml. Unter­stützt wer­den außer­dem in Ober­fran­ken die Wirt­schafts­re­gi­on Hoch­fran­ken und Kro­nach Crea­tiv sowie das Regio­nal­ma­nage­ment des Land­krei­ses Hof und der Regi­on Bayreuth.