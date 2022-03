Land­rat Klaus Löff­ler bedankt sich bei den Bür­ger­mei­stern Micha­el Pöhn­lein (Nord­hal­ben) und Peter Ebertsch (Tettau), die gemein­sam mit zahl­rei­chen hel­fen­den Hän­den gera­de auch vom BRK dazu bei­getra­gen haben, dass inner­halb kür­ze­ster Zeit die Fest­hal­le in Tettau und die Nord­wald­hal­le in Nord­hal­ben zu Unter­künf­ten für Ukrai­ne-Flücht­lin­ge umfunk­tio­niert wer­den konnten.

Beson­ders freut sich Land­rat Klaus Löff­ler über das Enga­ge­ment zahl­rei­cher Kin­der, die Bil­der gemalt und dadurch die Unter­kunft in Tettau ver­schö­nert haben. „Es ist wich­tig, dass wir den Men­schen aus der Ukrai­ne, die ihre Hei­mat hin­ter sich gelas­sen haben und teil­wei­se nur mit einem Ruck­sack hier ankom­men, eine Will­kom­mens­kul­tur bie­ten, die ihnen trotz der schwie­ri­gen Umstän­de ein biss­chen Freu­de berei­tet und die Inte­gra­ti­on so ange­nehm wie mög­lich gestal­tet. Mit ihren far­ben­fro­hen Bil­dern schen­ken Schü­le­rin­nen und Schü­ler sowie Kin­der­gar­ten­kin­der aus Tettau gera­de gleich­alt­ri­gen Flücht­lings­kin­dern sym­bo­lisch ein gewis­ses Maß an Wär­me und erzeu­gen dadurch eine Wohl­fühl­at­mo­sphä­re. Dafür bin ich den Schü­le­rin­nen und Schü­lern aus Tettau extrem dank­bar“, betont Land­rat Klaus Löff­ler, der dar­über hin­aus allen dankt, die sich in die­ser schwie­ri­gen Zeit hel­fend ein­brin­gen. Dazu zäh­len allen vor­an neben dem BRK zahl­rei­che wei­te­re Hilfs­or­ga­ni­sa­tio­nen, aber auch vie­le pri­vat hel­fen­de Hän­de. „Jede Hil­fe ist in die­ser für alle Sei­ten her­aus­for­dern­den Zeit will­kom­men“, unter­streicht der Landrat.

Die Tettau­er Schul­lei­te­rin Bir­gid Weiß berich­tet von der gro­ßen Freu­de, mit der die Schü­le­rin­nen und Schü­ler an der Mal­ak­ti­on teil­ge­nom­men hät­ten. „Den Kin­dern war das Gefühl wich­tig, auch selbst etwas direkt bei­steu­ern zu kön­nen“, betont Bir­gid Weiß mit Blick auf einen damit ver­bun­de­nen Besuch in der Flücht­lings­un­ter­kunft, in der Micha­el Kai­ser den Kin­dern zeig­te, wie die Flücht­lin­ge unter­ge­bracht wer­den. Bei die­ser Gele­gen­heit wur­den dann auch die von den Kin­dern gemal­ten Bil­der über­ge­ben, die nun alle einen Platz in der Fest­hal­le gefun­den haben und hof­fent­lich für eini­ge posi­ti­ve Momen­te bei den Flücht­lin­gen sor­gen werden.