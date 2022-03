Muse­ums­sprech­stun­de in den Städ­ti­schen Muse­en auf der Plas­sen­burg am Don­ners­tag den 24. März 2022 von 15:00 – 17:00 Uhr

Sie woll­ten schon lan­ge ein­mal mit einem Ver­ant­wort­li­chen des Land­schafts­mu­se­um Ober­main und des Deut­sche Zinn­fi­gu­ren­mu­se­ums per­sön­lich spre­chen? Sie haben Fra­gen, Anre­gun­gen, Ihre Mei­nung zu den Muse­en zu sagen? Dann haben Sie jetzt die Mög­lich­keit! Ein­mal im Quar­tal nimmt sich die Muse­ums­lei­tung Zeit, um Ihre Fra­gen per­sön­lich zu beant­wor­ten, ganz all­ge­mein oder auch im Spe­zi­el­len über die Muse­ums­ar­beit auf der Plas­sen­burg. Die näch­ste Muse­ums­sprech­stun­de fin­det statt am: Don­ners­tag, 24. März 2022 von 15:00 bis 17:00 Uhr im Deut­schen Zinn­fi­gu­ren­mu­se­um auf der Plas­sen­burg, Festungs­berg 27.

Bit­te mel­den Sie sich tele­fo­nisch an unter: 09221/940572 oder per Mail an Nina.​Schipkowski@​stadt-​kulmbach.​de.

Städ­ti­sche Muse­en auf der Plas­sen­burg, Muse­ums­lei­tung, Festungs­berg 27, 95326 Kulm­bach. Öff­nungs­zei­ten: April-Okto­ber: täg­lich 9:00–18:00 Uhr – Novem­ber-März: täg­lich 10:00–16:00 Uhr