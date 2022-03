Zu einer Tanz­ver­an­stal­tung der beson­de­ren Art lädt die Volks­hoch­schu­le Bay­reuth am Sonn­tag, 3. April 2022, von 13 bis 17.30 Uhr, in das Semi­nar­haus am Neu­en Schloss, Lud­wig­stra­ße 12, ein. Aus der immensen Anzahl von 8.000 ver­schie­de­nen Tän­zen wer­den an die­sem Nach­mit­tag sechs bis acht Tän­ze aus Kreis‑, Line- und even­tu­ell Paar­tän­zen ein­stu­diert. Die unter­schied­li­chen Prä­gun­gen der Kul­tu­ren, die einen Tanz bestim­men, ermög­li­chen ein sehr viel­fäl­ti­ges und inter­na­tio­na­les Pro­gramm. So fin­den sich zum Bei­spiel Rhyth­men und Bewe­gun­gen aus Spa­ni­en, Schrit­te und instru­men­ta­le Musik aus Ost­eu­ro­pa oder der tän­ze­ri­sche Enthu­si­as­mus aus den eth­ni­schen Völ­kern, der im Vor­de­ren Ori­ent nicht zu über­se­hen ist. Ein High­light des Nach­mit­tags ist der welt­be­kann­te Tanz Isra­el She­li von 2018, der zum 70-jäh­ri­gen Bestehen Isra­els geschrie­ben und cho­reo­gra­phiert wur­de. Für den Nach­mit­tag sind kei­ne Tan­zer­fah­run­gen nötig, nur Lust und Freu­de, sich auf die mit­rei­ßen­de Musik und das Gesche­hen ein­zu­las­sen. Auf das Hän­de­fas­sen bei Kreis­tän­zen wird auf­grund der Coro­na-Pan­de­mie ver­zich­tet. Um ver­bind­li­che Anmel­dung bis 28. März wird gebeten.

Mehr Infor­ma­tio­nen gibt es unter www​.vhs​-bay​reuth​.de oder unter Tele­fon 0921 – 50703840