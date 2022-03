Die Kriegs­si­tua­ti­on in der Ukrai­ne treibt Mil­lio­nen Men­schen in die Flucht, in die Nach­bar­län­der und auch nach Deutsch­land. Ange­sichts der dra­ma­ti­schen Lage und den dar­aus resul­tie­ren­den Not­stän­den, hat die Gemein­nüt­zi­ge Kran­ken­haus­ge­sell­schaft des Land­krei­ses Bam­berg (GKG) bereits Spen­den an medi­zi­ni­schen Ver­brauchs­ma­te­ria­li­en, Beatmungs­ge­rä­ten und ande­ren Gütern ins Kri­sen­ge­biet gesendet.

Par­al­lel dazu konn­te das Hilfs­an­ge­bot mit der Unter­brin­gung ukrai­ni­scher Flücht­lin­ge in einer Ein­rich­tung der GKG ergänzt wer­den. Ein leer­ste­hen­der, sepa­rier­ter Anbau am Senio­ren­zen­trum Wals­dorf soll­te ursprüng­lich umge­baut wer­den, ehe die Plä­ne durch die Über­schnei­dung des rus­si­schen Angriffs auf die Ukrai­ne auf­ge­scho­ben und der gesam­te Anbau samt gemein­schaft­li­cher Küche und einem Auf­ent­halts­raum bezugs­fer­tig gemacht wur­den. So konn­ten über 30 Flücht­lin­ge von Land­rat Johann Kalb, stell­ver­tre­ten­dem Geschäfts­füh­rer der GKG Harald Poßer und Ein­rich­tungs­lei­tung Ele­na Becker, die die Spra­che flie­ßend spricht, in Wals­dorf begrüßt wer­den. In tol­ler Zusam­men­ar­beit mit dem gesam­ten Team und einer gro­ßen Spen­den­ak­ti­on mit den Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­tern der GKG, wer­den die Ankömm­lin­ge – über­wie­gend Frau­en, Jugend­li­che und Kin­der – rund­um ver­sorgt und indi­vi­du­ell mit den Din­gen aus­ge­stat­tet, die drin­gend benö­tigt wer­den. „Es ist schön zu sehen, wel­che Soli­da­ri­tät in der aktu­el­len Situa­ti­on ent­flammt. Die

Dank­bar­keit der Men­schen ist über­wäl­ti­gend und wir sind sehr stolz, in engem Aus­tausch mit dem Land­kreis der­ar­ti­ge Hilfs­an­ge­bo­te machen zu kön­nen.“, betont stell­ver­tre­ten­der Geschäfts­füh­rer Harald Poßer.