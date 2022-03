TSV Hirschaid Steel Deers sie­gen gegen TSV Glas­hüt­ten, ver­lie­ren gegen DC Peg­nitz

5. Spiel­tag: Nord­ost­baye­ri­scher Dart­ver­band, Kreis­klas­se 2 TSV Hirschaid Steel Deers 1 vs. TSV Glas­hüt­ten 2: 13:5 On the road again…