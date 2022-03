Ein­la­dung zur

Mit­glie­der­ver­samm­lung

Ter­min: Mitt­woch, 30.03.2022 um 18:30 Uhr im Rosenthal-Feierabendhaus

Unser 1. Vor­stand unse­res VER Selb e.V., Jür­gen Gol­ly, lädt alle Mit­glie­der zur ordent­li­chen Mit­glie­der­ver­samm­lung des VER Selb e.V. am 30.03.2022 um 18:30 Uhr ins Rosen­thal „Fei­er­abend­haus“, Rosenthal­stra­ße 7, 95100 Selb ein. Über eine mög­li­che Ände­rung des Ver­an­stal­tungs­or­tes wird gege­be­nen­falls recht­zei­tig infor­miert. Tagesordnung:

1. Begrü­ßung und Fest­stel­lung der Tagesordnung

2. Fest­stel­lung der Wahlberechtigten

3. Bericht der Vorstandschaft

4. Bericht der Abteilungsleiter

5. Vor­stel­lung der Bilanz für das Geschäfts­jahr 2020/2021 (21.05.2020 – 30.04.2021)

6. Ermäch­ti­gung der Vor­stand­schaft zur Aus­glie­de­rung und Über­tra­gung des Spiel­be­triebs der Lizenz­spie­ler­mann­schaft auf eine exter­ne Betriebsgesellschaft

Beschluss­vor­schlag:

a) Die Orga­ni­sa­ti­on und Durch­füh­rung des Spiel­be­trie­bes der Lizenz­spie­ler­mann­schaft (Ober­li­ga und DEL2) wird ab der Sai­son 2022/23 unbe­fri­stet einer exter­nen Betriebs­ge­sell­schaft übertragen.

b) Die Vor­stand­schaft wird beauf­tragt und ermäch­tigt, sämt­li­che für die Über­tra­gung der Orga­ni­sa­ti­on und Durch­füh­rung des Spiel­be­triebs der Lizenz­spie­ler­mann­schaft erfor­der­li­chen Ver­trä­ge (Koope­ra­ti­ons­ver­trag, Lizenz­ver­trag usw.) mit der Betriebs­ge­sell­schaft abzuschließen.

7. Ent­la­stung des Vor­stands und des Vereinsausschusses

8. Neu­wahl des Vorstands

9. Verschiedenes

Wei­te­re Anträ­ge zur Mit­glie­der­ver­samm­lung kön­nen schrift­lich, per Mail oder per Tele­fax in der

Geschäfts­stel­le ein­ge­reicht werden.

Bit­te beach­ten Sie die am 30.03.2022 gel­ten­den Hygienebestimmungen!