City­ma­nage­ment by Stadt­ma­cher hät­te am ver­gan­ge­nen Sonn­tag 20.03.2022 eigent­lich die belieb­te Schul­tü­ten­par­ty im Kon­gress­haus Rosen­gar­ten für ange­hen­de Erst­kläss­ler ver­an­stal­tet wer­den sol­len. Die Durch­füh­rung war den Stadt­ma­chern in die­sem Jahr aber ein­fach noch zu unsi­cher, daher hat das City­ma­nage­ment eine Ein­schu­lungs­bro­schü­re ver­öf­fent­licht, die Eltern und ange­hen­den ABC-Schüt­zen die Vor­be­rei­tung auf den Schul­start erleich­tert und das Ange­bot der Cobur­ger Innen­stadt vorstellt.

In die­ser Bro­schü­re fin­den zukünf­ti­ge Erst­kläss­ler und deren Eltern wert­vol­le Infor­ma­tio­nen rund um das The­ma Ein­schu­lung, ergänzt um beson­de­re Stadt­ma­cher­tipps, mit denen die Stadtmacher:innen gute, per­sön­li­che Erfah­run­gen gemacht haben und die­se nun an ange­hen­den Erst­klass-Eltern wei­ter geben möchten.

In der Ein­schu­lungs­bro­schü­re wer­den Anlauf­stel­len in der Cobur­ger Innen­stadt prä­sen­tiert, die Hil­fe­stel­lung bei der kom­plet­ten Aus­stat­tung und der Ein­schu­lung selbst bie­ten. Der Cobur­ger Ein­zel­han­del möch­te die Eltern bei der Ein­schu­lung unter­stüt­zen: Mit attrak­ti­ven Ange­bo­ten und Rabat­ten, aber auch mit wert­vol­ler Hil­fe­stel­lung über den Ein­kauf hin­aus. Nicht nur die, sonst auf der Schul­tü­ten­par­ty, aus­stel­len­den Fir­men betei­li­gen sich an die­sem Ein­schu­lungs­heft, son­dern auch vie­le ande­re Cobur­ger Innenstadtakteure.

Alles, was für den neu­en Lebens­ab­schnitt gebraucht wird, ist in der Cobur­ger Innen­stadt zu fin­den – indi­vi­du­el­le Bera­tung und ein umfang­rei­ches Ange­bot. Das gute Gefühl „daheim“ ein­ge­kauft zu haben, gibt es kosten­los on top.

Die Ein­schu­lungs­bro­schü­ren wer­den und wur­den in die­ser Woche exklu­siv über die Kin­der­gär­ten in Stadt und Land­kreis Coburg an die Vor­schul­kin­der verteilt.