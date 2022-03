Ehrun­gen und Neu­wah­len An der ver­gan­ge­nen Jah­res­haupt­ver­samm­lung am 17. Febru­ar 2022 ehr­te die Blas­ka­pel­le Ebers­bach meh­re­re Mit­glie­der für ihre akti­ve Tätig­keit im Ver­ein. Die Ehrun­gen wur­den von Frau Clau­dia Heim, Kreis­vor­sit­zen­de des NBMB, durchgeführt.

Geehrt wur­den Malin von Studnitz für 10 Jah­re, Johan­nes Brucker, Fre­de­rik Schmitt und Andre­as Mül­ler für 15 Jah­re, Ste­fa­nie Rackel­mann und Nad­ja Löhr für 20 Jah­re, Bar­ba­ra Kern und Chri­sti­an Schmitt für 30 Jah­re, sowie Simo­ne Huber und Mar­tin Wie­seckel für 35 Jah­re akti­ve Mitgliedschaft.

Für unser lang­jäh­ri­ges Mit­glied der Vor­stand­schaft Simo­ne Huber gab es außer­dem noch eine beson­de­re Aus­zeich­nung, sie wur­de für 25 Jah­re Tätig­keit im Musik­ver­ein geehrt.

Wir möch­ten uns noch­mals für eure lang­jäh­ri­ge Treue und euer Enga­ge­ment bedanken.

An der Jah­res­haupt­ver­samm­lung wur­den zudem Neu­wah­len durch­ge­führt. In der Vor­stand­schaft erga­ben sich eini­ge Ände­run­gen. Unser lang­jäh­ri­ger 1. Vor­stand Alo­is Albert hat sein Amt nie­der­ge­legt – wir bedan­ken uns recht herz­lich für sein Enga­ge­ment und die Unter­stüt­zung, die er uns in den letz­ten 22 Jah­ren ent­ge­gen­ge­bracht hat.

Die Nach­fol­ge als 1. Vor­stand über­nimmt Simo­ne Huber. Als 2. Vor­stand dür­fen wir San­dra Wag­ner neu in der Vor­stand­schaft begrü­ßen und die Posi­ti­on des 3. Vor­stands über­nimmt Rei­ner Mehl. Das Amt des Musi­ka­li­schen Lei­ters geht über an Ste­fan Wim­mel­ba­cher und als neue Team­ma­na­ge­rin dür­fen wir außer­dem Ste­fa­nie Hop­fen­gärt­ner in der Vor­stand­schaft will­kom­men heißen.

Eini­ge Ämter blei­ben jedoch auch in alt­be­kann­ter Hand, Sabri­na Mai­er und Andrea Wie­seckel unter­stüt­zen uns wei­ter­hin als Kas­sie­re, Anna Wag­ner als Schrift­füh­re­rin und Julia Wag­ner als Jugendleiterin.

Wir freu­en uns auf eine erfolg­rei­che Zusammenarbeit!

Die Vor­stand­schaft