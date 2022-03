Aus­bau der Kreis­stra­ße BA 24 zwi­schen Sam­bach und Wind sowie der BA 34, Orts­durch­fahrt Oberhaid

Auch im Jahr 2022 wird der Land­kreis Bam­berg die kreis­ei­ge­ne Infra­struk­tur wei­ter ver­bes­sern. Für die ein­zel­nen Maß­nah­men erfolg­ten in den ver­gan­ge­nen Tagen die Spatenstiche.

Kreis­stra­ße BA 24, Aus­bau Sambach-Wind

So wird in den kom­men­den Mona­ten an der Kreis­stra­ße BA 24 zwi­schen Sam­bach und Wind gebaut. Der geplan­te Aus­bau­ab­schnitt beinhal­tet die freie Strecke und ist 550 Meter lang.

Rund 650 Fahr­zeu­ge, davon ca. 50 Schwer­last­fahr­zeu­ge kön­nen hier am Tag gezählt wer­den. Die­se Ver­kehrs­be­la­stung in den ver­gan­ge­nen Jah­ren führ­te dazu, dass die Fahr­bahn mitt­ler­wei­le eine schad­haf­te Ober­flä­che mit Uneben­hei­ten, Ris­sen und Ver­drückun­gen auf­weist. Die Ober­bau­stär­ke ent­spricht nicht mehr den Erfor­der­nis­sen. Hin­zu kommt, dass der Strecken­ab­schnitt die Rei­che Ebrach quert. So ist die Fahr­bahn jähr­lich beim Hoch­was­ser­ab­fluss meh­re­re Tage überflutet.

Die geplan­te Bau­maß­nah­me umfasst daher die Erneue­rung der Fahr­bahn mit Anla­ge eines stra­ßen­be­glei­ten­den Geh- und Rad­we­ges und den Ersatz­neu­bau der Brücke über die Rei­che Ebrach. Zudem ist ein hoch­was­ser­an­ge­pass­ter Aus­bau geplant. Die Fahr­bahn wird im Voll­aus­bau erneu­ert. Das Brücken­bau­werk über die Rei­che Ebrach erhält eine grö­ße­re Spann­wei­te mit ent­spre­chen­der Höhe.

Der Aus­bau zwi­schen Sam­bach und Wind stellt eine Fort­füh­rung der bereits aus­ge­bau­ten und geför­der­ten Maß­nah­me in der Orts­durch­fahrt Wind dar. Die Bau­ko­sten belau­fen sich auf ca. 3,7 Mio. Euro, wovon der Land­kreis Bam­berg 3,5 Mio. Euro trägt. Die Kosten­be­tei­li­gung für die Gemein­de Pom­mers­fel­den beträgt ca. 200.000 €.

Kreis­stra­ße BA 34, Aus­bau der Orts­durch­fahrt Oberhaid

Dar­über hin­aus erfolg­te in den ver­gan­ge­nen Tagen der Spa­ten­stich zum Aus­bau der Orts­durch­fahrt Ober­haid. Die Kreis­stra­ße BA 34 beginnt in Appen­dorf und führt in süd­li­cher Rich­tung nach Ober­haid. Sie dient als Anbin­dung an das über­ge­ord­ne­te Stra­ßen­netz zur St 2277 / St 2281 / BAB A70 und ist bedeu­ten­de Zubrin­ger­stra­ße zum über­ört­li­chen Ver­kehrs­netz. Rund 4.000 Fahr­zeu­ge fah­ren hier täg­lich inner­orts, davon über 130 Schwerlastfahrzeuge.

Inner­halb der Orts­durch­fahrt Ober­haid zei­gen die Kreis­stra­ße und die Geh­stei­ge deut­li­che Schä­den mit Uneben­hei­ten, Set­zun­gen und Rissen.

Die geplan­te Bau­maß­nah­me auf einer Län­ge von 450 Metern umfasst die Erneue­rung der Fahr­bahn und der Geh­stei­ge. Der Ober­bau wird den tat­säch­li­chen Bela­stun­gen ange­passt, die Erneue­rung erfolgt im Voll­aus­bau. Zur Ver­bes­se­rung der Ver­kehrs­si­cher­heit wird eine Fuß­gän­ger­am­pel ergänzt.

Die Bau­ko­sten sind mit ca. 1,7 Mio. Euro ver­an­schlagt, der Kosten­an­teil des Land­krei­ses für den Aus­bau der Kreis­stra­ße beträgt ca. 1,3 Mio. €.

Die Gemein­de Ober­haid trägt die Kosten für die Geh­stei­ge in Höhe von ca. 400.000 €.

Der Land­kreis bedankt sich für das Ver­ständ­nis der Ver­kehrs­teil­neh­mer und Anwoh­ner, ins­be­son­de­re wegen der unver­meid­ba­ren Beein­träch­ti­gun­gen und Ver­kehrs­be­hin­de­run­gen wäh­rend der Bauzeit.