Der SCM erfüllt die Pflicht mit Bra­vour Mit einem deut­li­chen 3:0 erfül­len die Vol­ley­bal­ler des SC Mem­mels­dorf die sprich­wört­li­che Pflicht gegen den BSV Bayreuth.

Das Wochen­en­de soll­te für das Team um Manu­el Wolz zwei Heim­spie­le in der See­hof­hal­le bereit­hal­ten. Sams­tag die Par­tie gegen den TSV Leng­feld, Tags dar­auf dann die Begeg­nung gegen Bayreuth.

Lei­der erreich­te den SCM zum Ende der Woche die trau­ri­ge Nach­richt, dass der TSV Leng­feld sei­ne Sai­son früh­zei­tig auf eige­nen Wunsch beendet.

Seit eini­gen Tagen muss der TSV Leng­feld ohne Heim­spiel­stät­te und Trai­nings­hal­le aus­kom­men, da die Kür­nach­tal-Hal­le zur Unter­brin­gung zahl­rei­cher Flücht­lin­ge genutzt wird.

Für die Par­tie gegen den BSV Bay­reuth konn­te Manu­el Wolz somit nicht nur kräf­te­tech­nisch, son­dern auf per­so­nell aus dem Vol­len schöpfen.

Die bei­den Rück­keh­rer, Gyu­la Laka­tos und Adri­an Lam­ber­ti, kehr­ten nach über­stan­de­ner Ver­let­zung wie­der zurück in den 13 Spie­ler umfas­sen­den Kader. Juri Hen­nig rück­te von sei­ner ange­stamm­ten Libe­ro­po­si­ti­on in die Rie­ge der Annah­me­spie­ler auf, die er neben Nico Kracht, Ste­fan Kolb und David Klösch komplettierte.

Von Beginn an spür­ten alle der gut 75 Zuschau­er, wie fokus­siert, kon­zen­triert und hung­rig die Spie­ler um Kapi­tän Tobi­as Wer­ner die­se Par­tie ange­hen. Platz­ier­te Angriffs­schlä­ge und wir­kungs­vol­le Auf­schlä­ge sorg­ten bei den Gästen aus der Wag­ner­stadt stets zu Pro­ble­men im Spiel­auf­bau. Die Pass­ver­tei­lung im Zuspiel war für die Mem­mels­dor­fer Block­spie­ler stets vorauszusehen.

Im Ver­lauf des Spiels sorg­te der Block immer wie­der für die nöti­gen Punktgewinne.

25:20 die Satz­er­geb­nis­se in den ersten bei­den Durchgängen.

Mit einer 2:0 Satz­füh­rung über­nahm dann Mat­thi­as Hell­mich die Regie im Zuspiel, zusam­men mit David Klösch und Juri Hen­nig auf der Annah­me/Au­ßen-Posi­ti­on Im Ver­lauf der gesam­ten Par­tie wuss­ten die Mem­mels­dor­fer Zuspie­ler stets die rich­ti­gen Ent­schei­dun­gen zu treffen.

Ent­we­der bedien­ten sie Micha­el Iva­nov auf der Dia­go­nal­po­si­ti­on pass­ge­nau zum Punkt­ge­winn, stell­ten die Annah­me­spie­ler gegen einen Block­spie­ler, oder schlos­sen mit einem Mit­tel­an­griff zum Punkt­ge­winn ab.

25:20 auch das Ergeb­nis im drit­ten Spiel­ab­schnitt zum 3:0 Sieg an die­sem son­ni­gen Sonntagnachmittag.

Mit 33 Punk­ten aus 13 Spie­len befin­det man sich noch auf Kurs, die Mei­ster­schaft errei­chen zu kön­nen. Die Pflicht ist erfüllt, so Manu­el Wolz unmit­tel­bar nach dem Spiel.

Am kom­men­den Wochen­en­de steht das erste der bei­den End­spie­le gegen den TV Möm­lin­gen (39 Punk­te aus 14 Par­tien) um die Mei­ster­schaft in der Bay­ern­li­ga Nord an. Die Mem­mels­dor­fer brau­chen in den bei­den Par­tien zwei deut­li­che Sie­ge, um die Mei­ster­schaft der Bay­ern­li­ga Nord zu erreichen.