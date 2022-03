Erste Bewäh­rungs­pro­be bestan­den – Näch­ste Not­un­ter­kunft wird in Rat­tels­dorf eingerichtet

„Bes­ser kann man es nicht machen!“ Mit die­sen Wor­ten lob­te Land­rat Johann Kalb in der Unter­stüt­zungs­grup­pe „Ukrai­ne-Hil­fe“ am Mon­tag das gro­ße Enga­ge­ment der vie­len Hel­fer in Ste­gau­rach, allen vor­an Bür­ger­mei­ster Thi­lo Wag­ner, bei der Auf­nah­me von rund 170 Flücht­lin­gen am Wochen­en­de. Sehr pro­fes­sio­nell hat das BRK die Ver­sor­gung sichergestellt.

„Jetzt ver­tei­len wir die Schutz Suchen­den in den näch­sten Tagen auf pri­va­te Unter­künf­te“, erläu­ter­te der Land­rat die nun fol­gen­den Schrit­te. Par­al­lel dazu wird die näch­ste Not­un­ter­kunft in der Abten­berg­hal­le in Rat­tels­dorf auf­ge­baut. Bür­ger­mei­ster Bru­no Kell­ner stellt sich dabei auch auf Her­aus­for­de­run­gen ein, die am Wochen­en­de in Ste­gau­rach deut­lich wur­den. Weil über­wie­gend Frau­en und Kin­der ankom­men, gibt es einen erhöh­ten Bedarf an Hygie­ne­ar­ti­keln und Kin­der­nah­rung. „An den ersten bei­den Tagen brau­chen wir für jeweils zehn Flücht­lin­ge einen Dol­met­scher“, schil­der­te Ehren­amts­be­auf­trag­te Rike Straub einen wei­te­ren Erfah­rungs­wert vom Wochenende.

Dem Land­kreis Bam­berg ist es außer­dem ein gro­ßes Anlie­gen, der Part­ner­re­gi­on in Polen zu hel­fen. Dort kommt ein Viel­fa­ches an Schutz Suchen­den aus der Ukrai­ne an. Land­rat Johann Kalb hat­te am Wochen­en­de bereits einen ersten Hilfs­trans­port orga­ni­siert und beglei­tet. Ein wei­te­rer ist für das kom­men­de Wochen­en­de geplant. Was dafür not­wen­dig ist, ist auf „ste​gau​rach​.de“ nach­zu­le­sen. Bis Mitt­woch, 23. März, kön­nen die gewünsch­ten Pro­duk­te in einer Lager­hal­le, Dr. Nod­dack-Str. 8, (Indu­strie­ge­biet Debring) abge­ge­ben wer­den. Abga­be­zei­ten sind täg­lich von 16 bis 19 Uhr.

Wer die Hilfs­ak­tio­nen im Land­kreis unter­stüt­zen möch­te, kann auch Geld spen­den auf das Kon­to des Land­krei­ses unter DE 58 7705 0000 0000 0710 01.