Power-Frau­en – ein Work­shop für Frau­en vor und in den Wech­sel­jah­ren am 26.03.2022, 09.30 Uhr bis 17.00 Uhr, in der Öko­lo­gi­schen Land-Aka­de­mie / Land­volks­hoch­schu­le Feu­er­stein. Wech­sel­jah­re sind schweiß­trei­bend. Aber nicht nur. Sie sind auch Zeit für Auf­bruch und Neu­ori­en­tie­rung mit viel Lebens­er­fah­rung im Gepäck. Mit anschau­li­chen Mate­ria­li­en, Musik, Tex­ten und Bil­dern wer­den die kör­per­li­chen und see­li­schen Ver­än­de­run­gen in den Jah­ren des Wech­sels ver­ständ­lich dar­ge­stellt. Eine Rei­he von Tipps zei­gen Wege auf, wie wir im All­tag mög­li­che Beschwer­den ange­hen können.

Der Work­shop möch­te zu einem wert­schät­zen­den Umgang mit uns selbst ermu­ti­gen und Anre­gun­gen geben, die­se Lebens­pha­se aktiv und selbst­be­stimmt zu gestal­ten. Kosten: 46,00 € Erwach­se­ne (incl. Kurs­ko­sten und Ver­pfle­gung in Bio-Qua­li­tät) Nähe­re Infor­ma­tio­nen unter: www​.oela​-feu​er​stein​.de

Öko­lo­gi­sche Land-Aka­de­mie / Land­volks­hoch­schu­le Feu­er­stein, 91320 Eber­mann­stadt, Tel. 09194 7363–0 oder E‑Mail zentrale@​oela-​feuerstein.​de.

Im Rhyth­mus mei­nes Lebens – Früh­lings­kraft: Wach­sen ins Licht am 30.03.2022, 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr, in der Öko­lo­gi­schen Land-Aka­de­mie / Land­volks­hoch­schu­le Feu­er­stein. Wie der Wech­sel der Jah­res­zei­ten so bewe­gen auch wir uns inner­lich durch unter­schied­li­che Lebens­zy­klen. Die­se vier SEINS-Tage möch­ten eine Ein­la­dung sein, uns wie­der neu aus­zu­rich­ten – hin auf die Lebens­kraft im Fluss unse­res Lebens. Kosten: 56,00 € Erwach­se­ne (incl. Kurs­ko­sten und Ver­pfle­gung in Bio-Qualität)

