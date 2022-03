Der Kreis­ver­band Kulm­bach – Lich­ten­fels der Öko­lo­gisch – Demo­kra­ti­schen ‑Par­tei (ÖDP) lädt zu sei­ner ordent­li­chen Jah­res­haupt­ver­samm­lung am Diens­tag, den 22. März 2022 ins Hotel „Drei Kro­nen“, Lich­ten­fels­er­stra­ße 24 in Burg­kunst­adt ein. Die Ver­an­stal­tung beginnt um 19:30 Uhr und wird unter den 3 G Bedin­gun­gen durchgeführt.

1. Vor­sit­zen­der Tho­mas Mül­ler ( Burg­kunst­adt ) wird – neben einem kur­zen Rück­blick – vor allem auf die aktu­el­len The­men Coro­na, Krieg in der Ukrai­ne und Ener­gie­wen­de plus Arten­schutz ein­ge­hen und mit den Mit­glie­dern dis­ku­tie­ren. Danach wer­den noch Punk­te vom kom­men­den ÖDP ‑Bun­des­par­tei­tag in Köln ( 1 ‑3. 4. 22 ) und vom ÖDP Lan­des­par­tei­tag in Lands­hut ( 30.4.22 ) ange­spro­chen und mit den Dele­gier­ten dis­ku­tiert. Dazu kom­men noch die Pla­nun­gen für die Akti­vi­tä­ten des Kreis­ver­ban­des die­ses Jah­res, soweit sie wie­der mög­lich sind.

Die Ver­samm­lung ist wie immer öffent­lich. Des­halb sind auch poli­tisch inter­es­sier­te Nicht­mit­glie­der herz­lich willkommen.