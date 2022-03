Ein­la­dung zum zwei­ten Work­shop im Rah­men von „digi­tal verein(t)“ Wann? Am Diens­tag, den 5.April 2022 um 17:00 Uhr im Land­rats­amt Wun­sie­del i. Fichtelgebirge

Ver­wal­tung im Ver­ein – Teil 03: Mitgliederdaten

In dem zwei- bzw. drei­stün­di­gen Work­shop „Mit­glie­der­da­ten“ beschäf­ti­gen wir uns mit den The­men Daten­schutz und Daten­schutz-Grund­ver­ord­nung (DSGVO). Möch­ten Sie wis­sen, was bei der Ver­ar­bei­tung per­so­nen­be­zo­ge­ner Daten wie die Daten Ihrer Mit­glie­der beach­tet wer­den muss? Dann sind Sie in die­sem Online-Semi­nar genau rich­tig! In die­sem Semi­nar geben wir einen Ein­blick in die DSGVO für Ver­ei­ne und Orga­ni­sa­tio­nen der Zivil­ge­sell­schaft. Mit­hil­fe von kon­kre­ten Bei­spie­len und Mustern kann das neue Wis­sen direkt in die Pra­xis umge­setzt werden.

Kon­kret gibt das Online-Semi­nar „Mit­glie­der­da­ten“ Ant­wor­ten auf fol­gen­de Fragestellungen:

War­um gibt es die DSGVO und wo fin­det sie Anwendung?

Was zählt alles zu per­so­nen­be­zo­ge­nen Daten?

Wann dür­fen per­so­nen­be­zo­ge­ne Daten ver­ar­bei­tet werden?

Wozu braucht eine Orga­ni­sa­ti­on ein Datenverarbeitungsverzeichnis?

Wel­che Rech­te haben Betrof­fe­ne und wel­che Pflich­ten erge­ben sich dar­aus für die eige­ne Organisation?

Wel­che tech­ni­schen und orga­ni­sa­to­ri­schen Maß­nah­men soll­te eine Orga­ni­sa­ti­on ergrei­fen, um per­so­nen­be­zo­ge­ne Daten zu schützen?

Was ist ein Auftragsdatenverarbeitungsvertrag?

Muss die eige­ne Orga­ni­sa­ti­on einen Daten­schutz­be­auf­trag­ten ernen­nen und was sind die Auf­ga­ben die­ser Person?

Anmel­dun­gen bit­te bis zum 31.3.2022 per E‑Mail an: Ehren­amts­ko­or­di­na­to­rin Eli­sa­beth Gol­ly: elisabeth.​golly@​landkreis-​wunsiedel.​de

Beach­ten Sie bit­te: Die Teil­neh­mer­zahl ist auf maxi­mal 25 Per­so­nen begrenzt. Die Kurs­an­ge­bo­te rich­ten sich an bür­ger­schaft­lich Enga­gier­te bei Ver­ei­nen und gemein­wohl­ori­en­tier­ten Orga­ni­sa­tio­nen im Land­kreis Wun­sie­del i. Fich­tel­ge­bir­ge. Bei Kurs­an­ge­bo­ten mit begrenz­ter Teil­neh­mer­zahl hat die­ser Per­so­nen­kreis Vor­rang. Die Teil­nah­me ist kostenfrei!